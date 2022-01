Quante volte abbiamo sognato di disegnare la maglia della nostra squadra del cuore? Per i tifosi del Borussia Dortmund il sogno diventerà presto realtà, infatti il club tedesco ha lanciato un concorso, in collaborazione con Puma, per realizzare la nuova maglia 2023-2024.

“In 112 anni abbiamo visto innumerevoli maglie: classiche, semplici, sgargianti, moderne e – bisogna ammetterlo – alcune non proprio fortunate. Ma tutte hanno rappresentato la comunità del BVB nel mondo, a loro associamo ricordi e storie indescrivibili”, sono le parole usate dal club nel presentare questo progetto.

“Non è possibile accontentare tutti, ma questa volta vogliamo disegnare la nostra maglia per la stagione 2023-2024 insieme a voi. Desideriamo raccogliere i vostri suggerimenti, che siano dipinti, animati in 3D o realizzati all’uncinetto non importa”, continua il comunicato.

Partecipare al concorso è molto semplice, il Borussia Dortmund ha pubblicato una pagina web in cui scaricare un modello nei formati pdf, psd o ai, ma è possibile inviare le proposte con qualsiasi template. Da tenere d’occhio sono le scadenze:

Invio dei disegni entro il 6 febbraio 2022

Selezione di 9 proposte da parte della giuria

Votazione online dal 25 febbraio al 18 marzo 2022

Saranno 9 anche i componenti della giuria che avrà l’arduo compito di selezionare i disegni finalisti, fra questi figurano il capitano Marco Reus, l’ex calciatore Dedè, la calciatrice Gina Glänzer e Lucia Walter, graphic designer apparel di Puma.

Si vince qualcosa? Sì, l’autore del disegno vincente accompagnerà la squadra in una trasferta internazionale del 2023-24, inoltre riceverà 10 biglietti VIP per la partita di Bundesliga in cui esordirà la maglia.

Mouse, penne e matite in mano, siete pronti a realizzare la nuova maglia del BVB?