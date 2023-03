Il nuovo logo per la nazionale dell’Irlanda con il trifoglio

In vista del giorno di San Patrizio, la Football Association of Ireland (FAI) ha presentato una nuova identità visiva con due loghi distinti: un logo istituzionale e uno stemma per le nazionali. Un trend sposato ormai da diverse federazioni calcistiche, non ultima la FIGC con il logo sulle maglie dell’Italia.

Il nuovo stemma della nazionale irlandese si incentra sullo shamrock, il trifoglio simbolo della cultura irlandese, richiesto a gran voce dai tifosi e dai calciatori intervistati. Nella parte inferiore compaiono i colori verde, bianco, verde e arancione a richiamare il tricolore della bandiera nazionale. Infine le parole “Ireland” in alto e “Football” in basso con un font più classico rispetto a quello dello stemma in uso dal 2004.

Sulla stessa falsariga è il logo istituzionale della federazione calcistica irlandese, le iniziali FAI compaiono in bianco all’interno di un cerchio arancione, in basso permane il riferimento al tricolore dell’Irlanda.

Louise Cassidy, direttore marketing e comunicazione della FAI, ha dichiarato: “La nostra nuova identità sarà visibile dai social media allo stadio nazionale e ben oltre, occupando anche un posto d’onore sulla maglia della nostra nazionale. Il lancio di questa nuova identità oggi testimonia il duro lavoro del nostro team e un forte livello di collaborazione con i nostri numerosi stakeholder di cui siamo estremamente grati”.

Il logo non sarà l’unica novità per l’Irlanda, secondo le indiscrezioni, infatti, il brand Castore è vicino alla firma con la FAI per sostituire l’attuale sponsor tecnico Umbro.