NBA e Jordan Brand presentano le divise dell’All-Star Game 2025

Dopo le polemiche degli ultimi anni , quando la totale assenza di competitività ha offerto al pubblico uno spettacolo indecoroso, l’All-Star Game NBA cambia volto. Nel disperato tentativo di convincere le star multimilionarie a onorare l’impegno, Adam Silver e soci, in collaborazione con alcuni giocatori (tra i quali il padrone di casa, Stephen Curry), hanno deciso di estendere all’esibizione della domenica il formato introdotto nel 2022 per il Rising Stars Challenge. L’All-Star Game 2025, che si disputerà il 16 febbraio al Chase Center di San Francisco, vedrà quindi impegnate quattro squadre da otto elementi ciascuna. Le prime tre, guidate simbolicamente dagli analisti di TNT Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith, saranno formate dai ventiquattro All-Star, scelti da pubblico, media, giocatori e allenatori e smistati con un draft trasmesso in televisione. La restante formazione, guidata dalla leggenda WNBA (e anche lei volto dell’emittente TNT) Candace Parker, sarà la vincitrice del torneo disputato il venerdì, che tradizionalmente vede in campo atleti al primo e al secondo anno. Le squadre si sfideranno in due semifinali e una finale nelle quali, per vincere, bisognerà raggiungere i 40 punti.