Con l’All-Star Game 2024 che si avvicina a grandi passi, NBA e Jordan hanno presentato le nuove maglie che verranno indossate durante l’evento.

La partita delle stelle, culmine di un weekend importantissimo per la lega dal punto di vista commerciale, si svolgerà domenica 18 febbraio alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Secondo i piani originali, la capitale dell’Indiana avrebbe dovuto ospitare la manifestazione nel 2021, ma l’avvento della pandemia aveva costretto lo spostamento del carrozzone ad Atlanta, al fine di facilitare la trasmissione all’emittente televisiva TNT.

In quell’occasione, gli All-Star avevano comunque indossato delle divise che richiamavano i colori storici degli Indiana Pacers: giallo per Team LeBron e blu per Team Durant.

Per l’edizione 2024, nel tentativo di ridare un pizzico di competitività all’evento, Adam Silver e soci hanno deciso di tornare al vecchio formato, quello che contrappone le formazioni della Eastern e della Western Conference. Sulle nuove divise, probabilmente ideate prima di tale cambiamento, non appaiono però i nomi dei due schieramenti, ma solamente la scritta “All-Star”. La distinzione è invece evidenziata tramite i colori dominanti delle divise: rosso per la Western e blu per la Eastern Conference, come da tradizione all’inizio degli anni Dieci.

La trama a righe richiama quella utilizzata da Reggie Miller e compagni tra il 1997 e il 2005, mentre le striature poste all’interno della stella centrale riprendono quelle visibili sullo stemma dei Pacers, presenti anche nel logo dell’All-Star Game 2024. Le cinque stelle sul fianco sinistro delle maglie indicano i cinque giocatori in campo; le sei poste su ogni lato dei pantaloncini rappresentano invece i dodici All-Star che formano la squadra, e contornano il logo dell’evento, racchiuso in un cerchio per omaggiare la forma del Monument Circle, situato nel centro di Indianapolis.

