Il Venezia svela il nuovo logo firmato dallo studio Bureau Borsche

Dopo aver fatto parlare di sè in tutto il mondo per le maglie 2021-2022, il Venezia fa un altro passo in avanti nel percorso evolutivo del club con la presentazione del nuovo logo.

Un design creato dallo studio Bureau Borsche, lo stesso che ha realizzato anche il nuovo stemma dell’Inter, che si prefigge l’obiettivo di onorare la tradizione proiettandosi in una nuova era.

Lo stemma del Venezia abbandona la forma circolare per abbracciare una ‘V’ dorata, alle cui estremità trovano posto l’arancione e il verde. Il leone alato di San Marco, simbolo della città di Venezia, è ora presente in una versione minimale e astratta, le cui ali stilizzate sono allo stesso tempo un riferimento alla tradizionale prua in ferro della gondola veneziana.

Nell’occasione il Venezia ha lanciato anche la maglia pre-gara, indossata dall’attore veneziano Daniele Barison, protagonista del film “Atlantide” di Yuri Ancarani. Una maglietta a scacchi arancioneroverde con texture a onde in cui spicca il nuovo logo in oro. All’interno dello store ufficiale sono inoltre comparsi anche alcuni prodotti della collezione 2022-2023 griffata Kappa.

In attesa delle nuove maglie, la cui presentazione è prevista nei giorni 7, 14 e 21 luglio, come giudicate il nuovo logo del Venezia?