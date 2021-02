Il nuovo logo dell’Inter in anteprima, si apre una nuova era?

Nelle ultime settimane l’Inter è al centro della scena, non solo per la preoccupante situazione debitoria e le vicende calcistiche, ma anche per le indiscrezioni sul nuovo logo.

L’anteprima è stata svelata su Twitter dall’utente Mendosaaaaa, il quale l’ha scovata nella banca dati dell’EUIPO.

Il nuovo logo dell’Inter, registrato da Inter Media and Communication SpA, è formato dalle lettere “I” e “M” bianche su sfondo azzurro e con bordo esterno circolare nero. Confermati quindi l’addio alle lettere “F” e “C” e al colore oro.

La richiesta di registrazione è stata inviata il 28 gennaio 2021 e la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a marzo. Insieme al nuovo stemma è stata registrata nella stessa data anche la “denominazione INTER scritta in caratteri di fantasia”, il cui utilizzo non è ancora chiaro.

Restiamo in attesa della presentazione ufficiale e soprattutto della campagna di lancio che realizzerà Inter Media House.

Ipotesi di utilizzo nuovo logo

Di seguito alcune soluzioni grafiche non ufficiali per l’utilizzo del nuovo logo dell’Inter.

Nel frattempo cosa ne pensate del nuovo logo dell’Inter? Un passo avanti rispetto a quello attualmente in uso o siete delusi dalla novità?