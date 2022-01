Nei primi mesi dopo il lancio di Passione Maglie avevamo pubblicato una lista nera di persone che vendevano maglie calcio a poco prezzo.

Con il tempo è diventato quasi impossibile mantenerla aggiornata, senza contare i rischi legali di pubblicare nomi, cognomi e account che su eBay, Facebook e Instagram proponevano maglie contraffatte. Abbiamo così smesso di fornire valutazioni su prodotti o venditori, ma vogliamo darvi qualche consiglio per non essere truffati.

1) Occhio al prezzo!

La prima regola universale e valida in tutti i settori è di fare attenzione al costo troppo basso dei prodotti. Se parliamo di maglie della stagione in corso, con un prezzo di listino che parte da 70 euro, non è possibile trovarle in vendita a 30-35 € o anche meno.

2) I dati del venditore

Chi vende online deve avere una sede fisica e una partita iva, se esiste esclusivamente su eBay, Facebook o Instagram, al 99,99% vende prodotti falsi. State alla larga anche dai siti che presentano una traduzione maccheronica in italiano, sono tutti rivenditori asiatici irregolari.

3) Tempi di spedizione

Per non avere problemi in dogana molti venditori italiani improvvisati ordinano la merce in Asia con i vostri dati personali, una sorta di dropshipping del tutto illegale.

Ciò allunga considerevolmente i tempi di consegna – a volte si arriva anche a 30 giorni – e in caso di pacchi fermati in dogana tocca a voi pagare eventuali dazi aggiuntivi. Sempre se il pacco non venga bloccato e distrutto in quanto contraffatto, con il rischio di ripercussioni legali verso chi ha fatto l’acquisto.

4) Nessun reso o diritto di recesso

Per legge chi acquista online ha il diritto di restituire i prodotti per qualsiasi motivo entro 14 giorni e ottenere il rimborso integrale dell’ordine. La gran parte dei truffatori, ovviamente, non offre nessuna politica di reso e in caso di problemi non avrete alcuna tutela. E poi vi fidereste a fornire loro persino i dati della carta di credito?

5) Le favole non esistono

Da dove arrivano le maglie per avere un prezzo così basso? Gira la leggenda che siano i prodotti difettosi delle fabbriche Nike, Adidas o Puma, si tratta chiaramente di una bufala per convincere gli scettici. A tutti piacerebbe acquistare la maglia della propria squadra con nome, numero e toppe di lega a prezzi irrisori, ma le favole non esistono.

I siti che vendono maglie contraffatte

Spesso riceviamo richieste di recensioni sull’affidabilità di siti che vendono maglie da calcio. Ecco quindi una lista dei siti inaffidabili al 100%:

11 calcio

6 calcio

Itmagliecalcio

91 calcio

Calciostore24

Attenzione alla salute!

Anche se di primo acchito la maglia può sembrare originale, non è possibile sapere com’è stata realizzata, c’è quindi la possibilità che siano state usate sostanze chimiche nocive al contatto con la pelle. Vale la pena rischiare?

Pur ricordandovi che l’acquisto di prodotti contraffatti è un reato, non faremo discorsi moralistici, ognuno resta libero di comprare e indossare ciò che preferisce, ci limitiamo a dirvi che alimentare il mercato dei falsi contribuisce a far lievitare i prezzi dei prodotti originali. Vogliamo quindi rispondere definitivamente alla domanda che dopo tanti anni ancora ci rivolgete: “Le maglie vendute a 30 euro sono originali?”.

No, ma forse lo sapevate già.