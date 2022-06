La maglia dell’Athletic Club Bilbao 2022-2023 svelata da New Balance

L’Athletic Club di Bilbao e New Balance hanno presentato la nuova maglia casalinga 2022-2023, un lancio che fa parte della campagna “Born, Bred, Basque” per celebrare la filosofia e la cultura che rende orgogliosa la comunità basca.

Il design è decisamente tradizionale, le famose strisce biancorosse verticali sono accompagnate da un colletto alla coreana e dal bordo delle maniche colorati di nero.

Sul retro c’è un riferimento alla Ikurrina, la bandiera dei Paesi Baschi, mentre le strisce sono presenti solo nella parte inferiore. I pantaloncini e i calzettoni del completo casalingo sono entrambi neri con una riga rossa sui lati.

Divisa all black per i portieri, la cui maglia è arricchita da una serie di righe ondulate tono su tono.

“Il nuovo design è fantastico, classico, in linea con la nostra storia. Indossare la maglia biancorossa con orgoglio significa tanto per la nostra comunità, sono sicuro che questa maglia piacerà tanto anche ai tifosi”, sono state le parole di Iñaki Williams, attaccante dell’Athletic Club.

Come per altri brand, anche New Balance fornisce due versioni: la Elite in dotazione alla squadra che include un inserto jacquard per aumentare ancora di più la traspirabilità, e la classica Replica maggiormente venduta nei negozi.