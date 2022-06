Puma presenta la nuova maglia dell’Italia 2022

Puma ha svelato la nuova maglia dell’Italia 2022 che debutterà fra pochi giorni nella sfida contro l’Argentina a Wembley, in quella che sarà la terza edizione della Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa.

Una divisa che celebra i successi mondiali degli Azzurri in una proposta moderna e audace con accenti dorati, tocchi di tricolore e font retrò.

La nuova maglia azzurra che chiuderà la sponsorizzazione di Puma dopo 19 anni si caratterizza per i quattro quadranti frontali, un omaggio alle quattro nazionali che hanno trionfato ai mondiali. Gli anni delle vittorie ai campionati del mondo sono evidenziati all’interno del collo: 1934, 1938, 1982 e 2006.

“Le maglie da calcio fanno parte della cultura italiana. Lo stile, la moda, la storia sono i punti fermi di una maglia dell’Italia. L’obiettivo era quello di sviluppare una maglia elegante che collegasse diverse generazioni di italiani e rendesse omaggio all’incredibile storia del calcio italiano e alla passione dei tifosi italiani”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel.

Il nuovo kit è disponibile come di consueto in due versioni: l’Authentic in tessuto Ultraweave leggerissimo, la stessa indossata dai calciatori in campo, e la versione Replica meno aderente, in poliestere riciclato al 100% e con tecnologia Drycell per garantire la massima traspirazione.

“Questa maglia sarà l’ultima che indosserò in campo quando rappresenterò l’Italia. Sono orgoglioso di poter scendere in campo allo stadio di Wembley indossando per l’ultima volta l’azzurro dell’Italia”, ha dichiarato Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale. “Questa maglia rimarrà per sempre nel mio cuore. Come sempre, farò del mio meglio per onorarla”.