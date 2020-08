Lo stemma del Manchester United ispira la maglia 2020-2021

In attesa di dare l’assalto all’imminente Europa League, il Manchester United ha svelato la nuova maglia per la stagione 2020-2021.

Realizzata da Adidas, la nuova prima maglia dei Red Devils si presenta ovviamente rossa ma guarnita da una particolare grafica ispirata al ricamo dello stemma societario. Questo pattern, molto simile al tessuto flammè e di colore rosso, nero e giallo, si estende sull’intera casacca comprese le maniche e il retro.

Insieme a questa fantasia, sulla divisa figura anche un elemento piuttosto particolare, scalfito proprio nel pattern a flammé: si tratta di una scritta ritraente il nome del club, che si ripete anch’essa, in forma sottile, su tutta la maglia.

Immancabili ovviamente le tre strisce Adidas, bianche e poste sulle spalle, mentre il colletto è rosso e a girocollo.

Bianco è anche il logo del brand bavarese, disposto sul fronte a sinistra; mentre a destra, lato cuore, spicca lo stemma societario, nuovamente presente nella sua forma classica e che aderisce su una patch rossa (a differenza della modalità in cui appariva sulla divisa della scorsa stagione).

Più in basso, è collocato il main sponsor Chevrolet, frutto della partnership avviata nel 2014 e giunta proprio all’ultimo anno di contratto. Sulla manica sinistra, invece, è posizionato il logo della Kohler, sleeve sponsor dello United dal 2018.

I pantaloncini possono essere bianchi o neri all’occorrenza, con le three stripes rosse e il logo Adidas nero, mentre i calzettoni sono neri e riportano sul fronte la scritta “Manchester United”. In particolare, sulle tre strisce dei calzoncini e sulle intere calze (eccezion fatta per il bordo, dove figurano le tre bande) è ritratta la medesima fantasia della maglia appena accennata.

“Per questa stagione abbiamo studiato i valori e l’iconografia che collegano atleta e fan e abbiamo cercato di fonderli con modernità e innovazione, per creare qualcosa che colleghi le persone e che le possa unire” – ha dichiarato Inigo Turner, Design Director di Adidas – “Abbiamo deciso senza molte esitazioni di omaggiare lo stemma in quanto è la rappresentazione del cuore e della passione del club, ed è simbolico e iconico in tutto il mondo”.

La presentazione della nuova divisa è avvenuta tramite un entusiasmante video promozionale che risalta la grafica apparente sulla maglietta.



Tale motivo è caratterizzato da un particolare design sfumato, che trae quindi spunto dai fili di tessuto con cui lo stemma societario è ricamato e che rappresenta il risultato di un’innovativa tecnica di “tintura spaziale”: quest’ultima consente di tingere filati separati individualmente e a diverse lunghezze, per dare una finitura con profondità e con dettagli completi visibili solo a chi indossa la casacca.

Il kit debutterà in campo proprio domani in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il LASK.

Come giudicate il tributo di Adidas allo stemma del Manchester United sulla nuova maglia 2020-2021?