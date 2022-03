Lo stemma di Leverkusen sulla maglia speciale del Bayer per il derby

Il Bayer Leverkusen e Jako hanno presentato una maglia speciale per il derby del 13 marzo contro il Colonia.

Una casacca in edizione limitata che è andata letteralmente a ruba in poche ore, tanto da costringere il club tedesco a scusarsi con i tifosi che non sono riusciti ad acquistarla.

Prodotta in soli 1930 pezzi (l’anno di fondazione della città di Leverkusen), la maglia è bianco crema con lo stemma comunale in bella vista sul petto al posto dello sponsor Barmenia. La parte frontale si distingue inoltre per la scritta “Our team for a better world” che fa parte della campagna di sostenibilità promossa da Jako.

Il ricavato delle vendite, inizialmente destinato al progetto “Bayer 04 im Quartier”, sarà invece devoluto in beneficenza alle organizzazioni regionali che aiutano i rifugiati ucraini.