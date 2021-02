Acerbis firma le maglie dell’Albinoleffe 2020-2021 in Serie C

Ci spostiamo in Val Seriana per scoprire insieme le maglie dell’Albinoleffe per la Serie C 2020-2021. Il club bergamasco è sempre accompagnato da Acerbis per una partnership tutta lombarda che va avanti ormai dal 2006.

Prima maglia Albinoleffe 2020-2021

In casa maglia rigorosamente blu e celeste, quest’anno con un gradiente di colore che forma delle righe verticali sul corpo. Le maniche sono blu navy con orlo celeste, entrambe le tinte le ritroviamo nel colletto a girocollo.

Seconda maglia Albinoleffe 2020-2021

Nessuna sorpresa anche per i colori della maglia da trasferta che riprendono lo stemma della provincia di Bergamo. Il giallo e il rosso si combinano con una palatura classica che però non ricopre le maniche e quasi l’intera parte posteriore.

Terza maglia Albinoleffe 2020-2021

Decisamente basica infine la terza maglia, interamente bianca con un motivo tono su tono a strisce orizzontali.

Qual è il vostro giudizio sulle nuove maglie dell’Albinoleffe 2020-2021?