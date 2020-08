Adidas firma le maglie dell’Alessandria 2020-2021 per l’assalto alla Serie B

L’Alessandria piazza il colpaccio e, terminato l’accordo triennale con Erreà, firma con Adidas per il biennio 2020-2022.

Lo annuncia il presidente del club Luca Di Masi con forte entusiasmo e un pizzico di scaramanzia, sottolineando il fatto di essere l’unico club di Serie C a vantare un contratto con un top brand che, fa notare, tende a sponsorizzare club che si rivelano vincenti, come Virtus Entella e Pisa, entrambe promosse nella serie cadetta quando vestivano il marchio tedesco.

Ecco le maglie dell’Alessandria per la stagione 2020-2021, firmate Adidas.

Prima maglia Alessandria 2020-2021

La prima maglia dell’Alessandria Calcio, basata sul modello teamwear Squadra 17, è interamente grigia a tinta unita con girocollo spesso di colore nero, le three stripes di Adidas bianche sono poste solamente sulle spalle. Non sono presenti particolari dettagli se non un ricamo a metà delle maniche.

Sul petto troviamo il logo Adidas ricamato a destra e lo stemma societario stampato a sinistra. Al centro della maglia, forti del rinnovo della partnership, si trovano gli sponsor commerciali GLS Corriere Espresso e CS Costruzioni.

I pantaloncini sono neri con un bordino bianco sul fondo, mentre ai lati sono inserite le stripes. Nella parte frontale sono presenti stemma e numero del giocatore, rispettivamente nella gamba destra e sinistra, dietro quest’ultima infine si trova il logo Adidas.

I calzettoni sono neri con il solo logo adidas inserito frontalmente.

Seconda maglia Alessandria 2020-2021

La seconda maglia, questa volta basata sul modello Tabela 18, è rossa a tinta unita integrale e con delle impercettibili righine verticali impresse nel tessuto. Sulla scia della divisa di casa, non presenta alcun dettaglio particolare oltre allo scollo a V e ai bordi delle maniche, entrambi di colore bianco.

I pantaloncini ed i calzettoni sono gli stessi della divisa home, ma in colorazione rossa con finiture bianche.

Giudizi per le maglie Adidas dell’Alessandria 2020-2021?

Photocredit: alessandriacalcio.it – ilpiccolo.net