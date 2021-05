Macron disegna la cartina dell’Europa sulle maglie degli arbitri per Euro 2020

Dopo un lungo anno di attesa, finalmente l’11 giugno prenderanno il via gli Europei 2021, ufficialmente denominati Euro 2020.

A dare il fischio di inizio di Italia-Turchia, gara inaugurale del torneo, sarà uno dei 18 arbitri selezionati dalla UEFA che scenderà in campo con le nuove divise realizzate da Macron per l’occasione. A presentarle in un video girato allo Stadio Olimpico di Roma, sono stati gli arbitri Daniele Orsato, Antonio Miguel Mateu Lahoz, Stephanie Frappart e Clément Turpin.

Quattro i colori a disposizione, nero, giallo, fucsia e azzurro, tutti con tonalità accese. Il design è quello già visto nelle coppe europee 2020-21, ma con una novità nella parte anteriore dove troviamo la cartina dell’Europa senza confini o barriere, realizzata con una grafica embossata. Secondo Macron, un simbolo di comunità all’interno della quale l’arbitro è il perfetto trait d’union tra le nazioni.

La maglia è a girocollo con dettagli neri ed è dotata di tasche anteriori con chiusura in velcro. Sul petto, al centro, e sulle spalle il Macron Hero, il logo del brand italiano; a sinistra, lato cuore, il logo Uefa Match Official. Sulla manica destra il logo di Euro 2020, a sinistra la patch Respect Uefa. Nella parte posteriore è inserito il marchio Uefa Foundation for Children. A completare la divisa abbiamo i pantaloncini neri e i calzettoni in tinta con la maglia.

Una collezione che comprende anche una serie di articoli correlati, tra cui tuta, felpa con cappuccio, giacca impermeabile e polo di cotone, tutti colorati di verde scuro.

“Non vediamo l’ora che inizi Euro 2020 e siamo molto felici delle divise che Macron ha realizzato per i nostri direttori di gara. – ha detto Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale UEFA – Questa è un’azienda che si spinge sempre oltre i limiti per offrire prodotti sempre più innovativi e per consentire agli arbitri di sentirsi il più a loro agio possibile mentre svolgono un ruolo così importante in una condizione di grande pressione sul campo di gioco”.

Che ne pensate di questa personalizzazione per i kit degli arbitri di Euro 2020?