L’Athletic Bilbao rafforza il legame con i propri tifosi con le maglie 2020-2021

New Balance e l’Athletic Club Bilbao rinnovano anche per il 2020-2021 la loro partnership, riuscendo ad estrarre il coniglio dal cilindro grazie a delle divise che, rispetto alle precedenti, ritrovano uno stile ben più classico, contornato da dettagli che rafforzano il legame tra il club e la regione Basca.

Non a caso, il motto scelto per quest’anno è: “Born of the people”.

Prima maglia Athletic Bilbao 2020-2021

Certamente la prima differenza che si nota, rispetto alla passata stagione, è nel numero di bande verticali poste nella parte frontale della prima maglia. La divisa si presenta con un netto aumento della tonalità di bianco, intervallato dalle tre linee rosse un po’ particolari.

Scorgendo più da vicino, infatti, è possibile notare una sequenza di linee di diversa dimensione che, a prima vista, potrebbero non dire nulla. In realtà però ci riportano ad una delle sale del Nuovo San Mamés, nella quale sono raccolti i nomi dei soci del club.

Ulteriore legame al territorio è rappresentato dalla parte posteriore del colletto, in cui possiamo trovare la bandiera della comunità dei Paesi Baschi, riproposta a distanza di tempo sulle divise del club. Sempre sul lato posteriore, troviamo un’inversione del colore dominante: il bianco lascia spazio al rosso che occupa quasi l’intera schiena.

All’interno della maglia, stampato sul retro dello stemma, c’è la grafica di un leone con la scritta “Beti Athletic”.

Il nero, rispetto alla prima maglia 2019-20, è totalmente assente. Ritorna però, come da tradizione, sui pantaloncini e calzettoni. I primi total black mentre i secondi spezzati da diverse bande verticali di colore rosso e dallo stemma dello sponsor tecnico in bianco.

Seconda maglia Athletic Bilbao 2020-2021

Una base grigia caratterizza, invece, la maglia da trasferta che accompagnerà il club basco nella nuova stagione. Rispetto alla divisa di casa è possibile notare, in questo caso, la presenza di un colletto a girocollo.

Sulla parte frontale troviamo poi una serie di linee sottili rosse e grigie dall’elevato valore simbolico. New Balance, infatti, ha voluto rendere omaggio ad un elemento importante della storia del club: la cantera. Se c’è qualcosa che rende questo club unico nel suo genere è infatti il suo florido settore giovanile.

Grazie ad esso, per tutti questi anni, è rimasta intatta la tradizione di costruire le rose con i soli calciatori cresciuti sul territorio basco. Le linee servono quindi a raccontare la crescita dei ragazzi, partendo dalle varie trafile giovanili (rappresentate dal grigio) per poi arrivare fino alla prima squadra (in rosso).

Così come la parte superiore, anche i pantaloncini ed i calzettoni sono grigio chiaro, quest’ultimi ripresentano le bande rosse sul fronte e sul retro.

Le divise sono già disponibili nello store online del club basco, che ne pensate del lavoro di New Balance?