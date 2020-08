Un nuovo corso per il Bordeaux con le maglie 2020-2021 firmate Adidas

Abbiamo già parlato del cambio logo che accompagnerà in questa stagione il Bordeaux.

Eppure non è solo questo l’unico cambiamento a cui dovranno abituarsi i tifosi del Girondins. Da quest’anno, infatti, sarà Adidas il nuovo sponsor tecnico. Non una novità ma piuttosto un gradito ritorno visto che il brand bavarese è stato già fornitore della squadra francese all’inizio del nuovo millennio.

Si chiude così la partnership con Puma durata per ben 16 anni, nella quale la squadra francese ha potuto anche togliersi qualche soddisfazione come la vittoria del campionato nel 2008-2009.

Prima maglia Bordeaux 2020-2021

La prima maglia di quest’anno rompe con lo stile che ha caratterizzato le precedenti stagioni. Il marchio sportivo tedesco propone un modello già adottato per l’Irlanda del Nord, personalizzandolo con i tratti distintivi tipici della storia del club francese. Ed è così che, al di sotto della tradizionale V posta sul petto, troviamo molteplici sfumature di blu.

L’obiettivo della fantasia è quella di rendere la divisa più dinamica. Rispetto al modello adottato per la nazionale nordirlandese, in questo caso però la fantasia rimane limitata al solo lato frontale e, posteriormente, la maglia si uniforma, tornando ad un’unica tonalità di blu.

Da notare sul retro del collo, stampato, l’anno di fondazione del club “1881”.

Ben più tradizionali e statici i pantaloncini ed i calzettoni, entrambi di colore blu con inserti bianchi.

Seconda maglia Bordeaux 2020-2021

Stile diverso per la divisa da trasferta che, anche per questa stagione, si affida ad un classico bianco. In contrasto con questo colore troviamo gli inserti in bordeaux e oro a cingere entrambe le maniche e dare risalto al main sponsor e alle classiche tre strisce riposte sulle spalle.

Il marchio Adidas e lo stemma della squadra sono entrambi completamente dorati, così come l’anno di nascita del club sul retro.

, Il girocollo sostituisce, infine, il colletto a V visto sulla prima maglia.

A differenza della prima maglia, il colletto qui è a girocollo. Pantaloncini e calzettoni riprendono anch’essi il bianco con contorni bordeaux, lasciando poco spazio alla fantasia.

Maglie portiere Bordeaux 2020-2021

Colore arancio fluo quello scelto per la divisa casalinga del portiere con colletto e bande laterali in nero e grigio. Il modello è l’Adipro 20 Goalkeeper, appartenente al nuovo catalogo proposto per questa stagione dal marchio sportivo tedesco.

La seconda maglia per i portieri è grigia con finiture verdi.

I kit sono già disponibili sul nuovo online store del Bordeaux, cosa ne pensate del ritorno di Adidas?