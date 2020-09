Nike tesse un filo rosso tra passato e futuro per le maglie della Francia 2020-2021

La Francia è terra di poeti maledetti, romantici raffinati e rivoluzionari coraggiosi. Proprio quest’ultima accezione, dal latino “francus – franci”, risiede nella semantica che poi ha dato il nome al popolo transalpino.

Audace e solidale è l’ultima collezione proposta da Nike per la nazionale di calcio francese. Un kit che strizza l’occhio ai successi del passato, quelli di Euro 1984 e dei Mondiali del 1998 entrambi giocati in casa, con uno sguardo vigile ed entusiasta verso il futuro, più che mai da edificare e coltivare con cura.

Prima maglia Francia 2020-2021

Sulla prima maglia, ispirata all’iconico design marinière, su una base blu definito “blackened” o “navy”, ovvero tendente al nero, sono presenti delle strisce orizzontali più sottili e chiare in un blu “reale”. Ad attraversare il petto c’è una banda rossa scarlatta a marcare il “fil rouge” tra ieri e domani nel segno della fratellanza tanto cara al popolo transalpino. “Liberté, Egalité, Fraternité”, motto francese sin dai tempi della celebre rivoluzione di fine ‘700, è nascosto sul retro del colletto.

“Le coq”, storico simbolo sportivo francese, con la scritta “FFF” ed il consueto Swoosh Nike sono in bianco a campeggiare speculari sopra la banda iconica. Il tessuto Nike VaporKnit è estremamente traspirante ed elasticizzato e rappresenta il meglio per ottimizzare le prestazioni dei calciatori. I pantaloncini in blu “navy” ed i calzettoni rosso scarlatto rappresentano la fragola in un ottimo flute ghiacciato di champagne Bollinger.

“Penso che due anni fa abbiamo riunito il paese, proprio come nel 1998”, dice l’attaccante dei “les Bleus” Kylian Mbappé, “ora indosseremo una striscia rossa sulla nostra maglietta proprio come hanno fatto loro. È stata una grande squadra, che ha creato un’eredità. Ora è il momento per noi di continuare a sforzarci di essere i migliori e di crearne una tutta nostra”.



Seconda maglia Francia 2020-2021

Meno entusiasmante e più essenziale è la seconda maglia. Il bianco è il colore cardinale, in memoria della casata dei Borbone, interrotto soltanto dalla presenza del “Drapeau français” verticale che delinea il bordo della divisa e dei pantaloncini, da ambo i lati, fin sotto le braccia.

Il celebre motto rivoluzionario è riportato nello stesso punto della divisa casalinga così come lo stemma della nazionale ed il simbolo Nike che sono in blu. Entrambi i kit presentano un font esclusivo trovato in un istituto di storia del libro a Lione che rende il tutto ancora più accattivante.

“L’influenza del 1998 rimane davvero forte nel calcio francese, quindi è stato fantastico collegarlo alla brillantezza della squadra attuale in un’entusiasmante identità”, afferma Scott Munson, VP, Nike Football Apparel. “Con la maglia da trasferta, l’aspetto ‘bianco volo’ si sposa perfettamente con i giocatori, e mentre numerosi paesi vestono la tavolozza rossa, bianca e blu, solo la Francia vestirà bianco su bianco nei kit della federazione Nike 2020”.

Le maglie 2020 della Francia sono state lanciate il 1° settembre 2020, la collezione completa sarà disponibile in tutti i negozi Nike e partner dal 4 settembre. Entrambi i kit debutteranno in UEFA Nations League contro Svezia e Croazia e accompagneranno i “galletti” per tutta la competizione, agli Europei ed alle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Oltre ogni bandiera “Allez, les Bleus”!