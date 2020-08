La maglia Zena, la terza divisa del Genoa 2020-2021

Anticipata da una campagna teaser con un video che già faceva trapelare molti dettagli interessanti, è stata presentata oggi la maglia Zena, la terza maglia del Genoa 2020-2021 firmata Kappa.

È un omaggio alla propria terra, i colori blu e oro sono un richiamo ai contrasti tipici della Liguria, al sole, alla luce della Lanterna e all’oro dei suoi palazzi, ma anche al blu profondo del mare e ai chiaroscuri dei suoi vicoli.

Terza maglia Genoa 2020-2021

La maglia presenta una fantasia in una doppia tonalità di blu sull’intera casacca, spiccano i loghi Kappa e lo stemma del Grifone in oro, così come i nomi e i numeri con il nuovo font della Serie A.

A richiamare i colori sociali compare il rosso sul colletto a girocollo – ma aperto frontalmente – sul bordo delle maniche e sui lati con una sottile riga. Sul retro, all’altezza della nuca, è stampata la frase “Il club più antico d’Italia”.

Dalle storie su Instagram del club possiamo notare altri dettagli come i calzettoni blu con la scritta “Genoa” frontale dorata e uno dei kit riservati ai portieri, interamente giallo.

Prima del lancio il Genoa aveva promosso l’acquisto della maglia Zena al “buio” a 70 €, un prezzo ora prorogato per tutto il weekend.

In attesa di conoscere le restanti maglie, come giudicate la nuova terza maglia del Genoa 2020-2021?