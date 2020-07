I 70 anni del Lione sulle nuove maglie 2020-2021 tra semplicità e innovazione

Nel segno del settantesimo anniversario dalla fondazione del club, avvenuta il 3 agosto 1950, l’Olympique Lione e Adidas hanno presentato le nuove maglie per la stagione 2020-2021.

Caratterizzate da stili alquanto opposti, ma contemporaneamente armonici fra loro, entrambe le casacche presentano il nuovo main sponsor Emirates Fly better (dicitura della nota compagnia aerea Emirates).

Maglia Home Lione 2020-2021

La nuova prima maglia del Lione celebra dunque i 70 anni del club transalpino all’insegna di semplicità e tradizione, rendendo omaggio soprattutto ai colori sociali dei Gones: il bianco, il rosso e il blu royal.

Proprio il bianco, infatti, è il colore principale della divisa ed è la stessa tonalità anche del colletto (a girocollo).

Le maniche sono rifinite da un doppio bordo giromanica, di cui quello superiore è sempre bianco. I bordi inferiori sono invece alternati, così come anche le iconiche tre strisce Adidas, collocate sulle spalle: precisamente, quelle a destra sono rosse, mentre quelle a sinistra sono blu royal.

La stessa scelta è ricaduta inoltre sugli inserti rosso e blu royal, situati ai lati del bordo inferiore della maglia, e sui loghi degli sponsor: il marchio dell’azienda tedesca è infatti blu, mentre il nuovo sponsor principale Emirates Fly better è rosso (nella versione femminile il main sponsor Sword è invece azzurro).

Un dettaglio piuttosto interessante è la scritta dorata “1950-2020”, posta sopra lo stemma societario e che richiama l’importante traguardo che l’OL festeggerà quest’anno.

Il kit comprende anche pantaloncini bianchi, ai lati dei quali sono raffigurate le tre bande nella stessa colorazione di quelle applicate sulle rispettive spalle destra e sinistra, e calzettoni sempre bianchi, con le tre strisce rosse che primeggiano sui bordi e il logo blu Adidas disposto sul fronte.

Maglia Away Lione 2020-2021

La nuova seconda divisa del Lione è prevalentemente grigia con dettagli in nero carbone ed introduce un design innovativo, ma che nonostante ciò è capace di rimanere in armonia con il classicismo e la sobrietà che contraddistinguono la prima maglia.

Per questa uniforme Adidas ha optato per il template Condivo 20, il quale in questo caso prevede maniche raglan grigie bordate di nero carbone e un collo a V sempre nero.

Sia il fronte che il retro della maglia presentano delle pinstripes dello stesso nero ma irregolari, che quasi alludono ad uno stile gessato.

I loghi degli sponsor sono bianchi, stessa colorazione anche delle tre strisce Adidas applicate sui fianchi.

A differenza della maglia Home, qui non è prevista alcuna scritta sovrastante il logo societario, ulteriore testimonianza dello spirito maggiormente propositivo, in rotta col passato, che caratterizza questa casacca.

I pantaloncini, così come i calzettoni, sono nero carbone e riprendono sui lati le three stripes bianche, poste anche sul bordo superiore delle calze.

Maglie portiere Lione 2020-2021

Le divise da portiere del Lione 2020-21 sono disponibili in tre tonalità: una nera, con il colletto e le tre strisce in celeste, e le altre due gialla e arancione evidenziatore, con gli stessi dettagli di quella nera ma rispettivamente azzurri e neri.

In particolare, in tutte e tre le varianti il colletto a V e la banda laterale presente sui fianchi ritraggono una speciale grafica prevista dal nuovo modello Adidas per portieri.

Il nuovo font della Ligue 1

Su tutte le casacche ha debuttato il nuovo font della Ligue 1, di colore rosso-blu sulla prima maglia e bianco sulla seconda.

Le maglie Lione 2020-21 si aggiungono alla campagna Adidas denominata “Ready for sport“, con cui il marchio bavarese sta presentando tutti i suoi nuovi principali kit e con la quale si intende celebrare il ritorno dello sport dopo mesi di inattività difficili da dimenticare.

Un design semplice ed elegante per la prima maglia a dispetto di uno stile decisamente più moderno, ma allo stesso tempo armonico e accurato per la seconda: due divise che esprimono tutta la potenza e l’ambizione con cui l’Olympique si appresta ad affrontare la prossima stagione.

Come giudicate le nuove maglie del Lione nell’anno del 70° anniversario del club?