Armani sbarca in Serie A con le maglie del Napoli 2021-2022

Fin dal termine della passata stagione, si era sussurrata la possibilità che il Napoli di Aurelio De Laurentiis potesse abbandonare lo sponsor tecnico Kappa.

Quello che era un semplice rumor è divenuto, poche settimane dopo, realtà; a chiudere il rapporto ci ha pensato lo stesso marchio, con un video pubblicato sui canali social. La fine della collaborazione, per i tifosi azzurri, aveva significato il riaccendersi delle speranze di vedere uno dei top brand come Nike, Adidas o Puma a servizio della propria squadra del cuore. Ma si sa, il presidente del Napoli ha da anni abituato tutti a dei colpi di scena, ereditati probabilmente dalla sua esperienza in ambito cinematografico.



E allora addio Kappa e benvenuta Emporio Armani con quest’ultima che per la prima volta sbarca in Serie A e, in generale, nel mondo del calcio professionistico. Una partnership però del tutto particolare annunciata dallo stesso patron azzurro, infatti Armani avrà il solo compito di realizzare lo studio della creatività delle divise ufficiali di gara e del materiale tecnico della prima squadra e della Primavera. A produrre e commercializzare tutti i prodotti ci penserà la società azzurra.

E così, a pochi giorni dall’inizio del campionato, il Napoli ha svelato la sua nuova identità e le tre maglie 2021-2022 firmate EA7. Alla classica divisa azzurra si affiancheranno una seconda maglia rossa ed un terza rossa. Tre colori che, come spiegato dalle immagini del video di presentazione, ricordano i vecchi fasti dei partenopei; un omaggio, in un certo senso, anche al periodo d’oro di Maradona.

Il modello, non si discosta molto dallo stile che ha accompagnato le ultime divise degli azzurri. Al colore principale, infatti, si affianca una seconda tinta che fa da corredo al colletto (quest’anno a “V”), alle spalle e ai bordi delle maniche. Nel caso della divisa di casa, il colore secondario è il blu, che diventa oro per la seconda maglia e azzurro per la terza. In realtà è prevista anche una quarta maglia di colore blu, la cui presentazione non è stata annunciata.

I numeri saranno bianchi sulla prima e terza divisa, blu notte su quella da trasferta. Ancora delusi i tifosi per la presenza del main sponsor Lete in rosso, il quale diventa bianco solo sulla terza maglia evitandoci almeno il riquadro già visto in passato.

Per vederle in vendita dovremo attendere la metà di settembre e, se le anticipazioni saranno confermate, il prezzo non sarà proprio popolare.

Cosa ne pensate di questa innovativa partnership fra EA7 e Napoli e delle nuove maglie 2021-2022?