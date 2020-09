I paesaggi di roccia vulcanica e i ghiacciai sconfinati hanno ispirato Nike nella realizzazione delle maglie “elementali” per la Norvegia 2020-2021.

La prima, molto sobria, rispetta tutti i canoni della tradizione norvegese e richiama all’ardore del fuoco mentre la seconda decisamente più originale riprende il freddo dei territori nordici.

Prima maglia Norvegia 2020

La prima maglia si presenta rossa come da consuetudine con scollo a V. L’unico dettaglio è la trama a “saetta” che scorre sui fianchi riprendendo i colori della croce della bandiera nazionale, infine all’interno del colletto è inserito all’interno di un piccolo triangolo lo stemma della federazione.

I pantaloncini, su cui prosegue la saetta sui lati, sono bianchi mentre i calzettoni sono blu con lo swoosh inserito tra due linee bianche.

La giovanissima stella Erling Haaland ha dichiarato: “Penso che i miei compagni apprezzeranno questi kit. La maglia di casa è piuttosto tradizionale, ma con alcuni tocchi davvero carini. Quella da trasferta è molto bella, molto originale, non abbiamo mai avuto una divisa come questa per la nazionale. Non vedo l’ora di indossarle entrambe”.

Seconda maglia Norvegia 2020

La maglia da trasferta può essere definita in ogni modo tranne che banale. Se il template è il medesimo della prima, la differenza è tutta nel disegno che la decora, una grafica che riprende il tema ed i colori del ghiaccio e va a coprire tutta la maglia, rifinita con bordi delle maniche e scollo a V color azzurro ceruleo.

Lo stesso tono di azzurro colora i pantaloncini ed i calzettoni.

“Nelle partite in casa il rosso della maglia fa un bell’effetto, che ci fa sentire incredibilmente bene quando giochiamo. Il kit da trasferta invece è qualcosa di unico. Non avrei mai pensato prima di vedere realizzata una maglia così speciale per noi e ne siamo molto felici” è stato il commento di Caroline Graham Hansen.

Vi piacciono le maglie Nike per la Norvegia 2020-2021?