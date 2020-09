I leoni tornano a ruggire: le nuove maglie dell’Olanda 2020-2021

In occasione della prima giornata della Nations League sono state presentate le nuove maglie dell’Olanda 2020-2021.

Per una nazionale in cerca di riscatto dopo le delusioni degli anni passati Nike ha pensato a qualcosa di speciale, un modo unico per far sentire ai giocatori il valore della maglia che indossano in ogni momento.

Prima maglia Olanda 2020-2021

La prima maglia è dominata dal classico arancione con una tonalità più scura utilizzata per la trama in evidenza, mentre il colletto a V, i loghi e i fianchi, dove troviamo la fascia a zig-zag che stiamo imparando a conoscere sui kit Nike, sono neri. Su quest’ultime inoltre è impresso l’acronimo KNVB.

La trama geometrica che pervade l’intera maglia rappresenta un leone che ruggisce ed è realizzata con una lavorazione speciale del tessuto nella versione Vaporknit. Il disegno è invece impresso tono su tono nel tessuto nella versione Stadium.

“Ci è sembrato fondamentale creare un kit che fosse assolutamente intriso di orgoglio nazionale” ha detto Scott Munson, VP di Nike Apparel. “Integrare il leone della federazione olandese direttamente nella cucitura del kit è uno esempio unico nel calcio”.

Con questo kit quindi Nike ha voluto omaggiare il leone presente sia nello stemma della federazione olandese che su quello nazionale, cercando di trasmettere le sue caratteristiche tipiche quali orgoglio, forza e coraggio.

Anche il difensore Virgil Van Dijk, testimonial del lancio, si è espresso in merito:”Questo kit è veramente speciale. Non ho mai visto nulla del genere e mi piace il messaggio che vuole trasmettere. Per avere successo dobbiamo avere la mentalità dei leoni e faremo vedere ad ognuno quanto forti ed orgogliosi siamo”.

Completano il kit i pantaloncini arancioni che mantengono la trama tono su tono e calzettoni arancioni con risvolto nero.

Seconda maglia Olanda 2020-2021

Per la seconda maglia abbiamo un’inversione di colori, con il nero che pervade la stragrande maggioranza della maglietta lasciando l’arancione sulle fasce laterali, sui loghi e sul colletto.

Un design semplice, impreziosito però da strisce a zig-zag tono su tono che vediamo lungo i lati. Cambia rispetto alla home il colletto che diventa a polo, con due bande arancioni e due bottoni neri con impresso “NKVB/Nederland”.

Anche qui i pantaloncini riproducono lo schema cromatico della maglietta e i calzini sono neri con risvolto arancione.

Aggiungiamo un ultimo dettaglio per i più attenti: nella parte interna del colletto di entrambe le divise Nike ha deciso di omaggiare la famiglia reale olandese con una corona nera e arancione.

E voi che ne pensate del lavoro di Nike per l’Olanda e del leone nella trama della maglietta?