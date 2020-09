Inedite e aggressive, le nuove maglie del Parma 2020-2021

Anche il Parma si aggiunge alle squadre che hanno svelato le nuove maglie 2020-2021. Insieme a Erreà, sponsor tecnico dei crociati dal 2006, sono state svelate le divise per la prossima Serie A.

Prima maglia Parma 2020-2021

Una casacca in versione “dark mode” che si discosta leggermente dalla tradizionale crociata che siamo abituati a vedere. Il nero, oltre alla croce, è stato utilizzato anche per colorare le maniche, il colletto e il dorso, diventando quasi la tinta principale, in particolare quando la maglia è abbinata ai pantaloncini del medesimo colore.

La nuova maglia presenta un colletto a ‘V’ rivisitato in costina, rifinito all’interno con la scritta “Parma Calcio 1913”.

Al centro della croce è stampato il main sponsor Cetilar, poco più sopra il logo di Erreà, mentre sulla sinistra è ricamato lo stemma del Parma. Sul retro svetta il simbolo della Fenice in oro, quest’anno senza la scritta con il nome del club per darle ancora più risalto.

Terza maglia Parma 2020-2021

Semplice ed essenziale nelle linee, lo shooting fotografico mostra subito il concept dedicato al mondo giovanile, attingendo al loro stile vivace e moderno.

Un classico blu navy è “acceso” da tocchi di giallo fluo sul colletto, sul bordo delle maniche e parzialmente sui fianchi. Una scelta mirata per avvicinarsi al mondo elettronico degli e-sport, una realtà in continua espansione che il Parma segue da anni con un proprio team.

Anche lo stemma del club è monocolore giallo, così come il main sponsor Cetilar e l’araba fenice ricamata sul retro del colletto.

Due i tessuti utilizzati, un filato morbido per il corpo e una speciale maglia a rete sotto le maniche per aumentare la traspirabilità, la vestibilità è aderente.

Come vi sembrano le nuove maglie del Parma 2020-2021?