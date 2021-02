I 115 anni del Perugia celebrati sulle maglie 2020-2021 di Frankie Garage

Il Perugia festeggia i 115 anni dalla fondazione sulle maglie realizzate da Frankie Garage per la Serie C 2020-2021.

Il marchio 115 è in evidenza su tutte le divise al centro del petto, insieme agli anni 1905 e 2020.

Prima maglia Perugia 2020-2021

La prima maglia è rossa come da tradizione, gli inserti bianchi mettono in risalto il colletto a ‘V’ in costine sovrapposto, un omaggio alla stagione 1987-88, quando il Perugia di Colautti conquistò la promozione in C1 trascinato dalle reti di un giovane Fabrizio Ravanelli.

La trama del tessuto mostra ancora gli anni 1905-2020 ripetuti frontalmente e solo nella parte inferiore sul retro, a sottolineare ancora l’importante anniversario. Insieme a loro si intravedono delle righe verticali, un modo di ricordare la casacca palata del 1920-21.

I pantaloncini sono bianchi o rossi in base agli avversari, rossi invece i calzettoni che completano la divisa casalinga.

Seconda maglia Perugia 2020-2021

Colori opposti in trasferta dove gli umbri sfoggiano un completo interamente bianco con finiture rosse. Le medesime tinte le ritroviamo nello stemma del Perugia ricamato sul cuore.

Terza maglia Perugia 2020-2021

Per la terza maglia il template e i dettagli non cambiano, il colore principale diventa il blu accompagnato dall’oro in contrasto. Sempre in blu sono anche i pantaloncini e le calze.

Che ne pensate di questo nuovo capitolo del binomio Perugia-Frankie Garage?