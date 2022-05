Le maglie del RB Bragantino: è questo il template New Balance 2022-2023?

Facciamo un salto nel campionato brasiliano per conoscere le nuove maglie del Red Bull Bragantino 2022, l’ennesima squadra sponsorizzata dalla multinazionale austriaca. Una presentazione che ci permette di scoprire uno dei template che New Balance adotterà nella stagione 2022-2023, il quale potrebbe essere usato anche per le prossime maglie della Roma.

I colori della divisa sono il bianco e il rosso, ossia le tinte della Red Bull che nel 2019 ha acquistato il Clube Atlético Bragantino modificandone il nome e i colori sociali. La parte frontale della maglia è decorata da una grafica grigia, ma gli elementi che potrebbero risultare più interessanti sono il colletto a V e soprattutto lo spesso bordo delle maniche in contrasto. Due dettagli firmati New Balance confermati anche dalle prime anticipazioni sulla maglia del Lille 2022-23.

Modello uguale per i portieri, l’unica differenza oltre il colore verde acqua è il colletto a girocollo nero. Entrambe le divise incorporano la speciale tecnologia NB Dry per migliorare la traspirazione.

Come giudicate questo modello di New Balance? Riuscite a immaginarlo anche per la Roma 2022-2023?