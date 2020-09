Orgoglio slavo e spirito rivoluzionario: le maglie della Repubblica Ceca a Euro 2020

Orgoglio nazionale, tradizione, modernità e rivoluzione. Questi gli elementi, solo all’apparenza contrastanti, che hanno ispirato le maglie per la stagione 2020-2021 della Repubblica Ceca.

Le nuove divise Puma sono state presentate in due momenti distinti: la seconda maglia già a novembre scorso, in occasione del trentesimo anniversario della Rivoluzione di Velluto del 1989. La prima maglia, invece, alla vigilia degli appuntamenti internazionali UEFA Nations League di settembre.

Entrambi i kit presentano un motivo grafico geometrico ispirato alla foglia e al fiore del tiglio, o lipa, come è comunemente chiamato in quasi tutte le lingue slave. L’albero del tiglio è da sempre un simbolo importante nella cultura e nel folklore slavi. Prima della cristianizzazione (ma in alcuni casi anche dopo e fino al giorno d’oggi) molti villaggi ospitavano al loro centro un grande tiglio sacro.

È ritenuto un simbolo di libertà, inoltre continua a essere venerato come albero emblema della nazione in Repubblica Ceca, Slovenia e Slovacchia.

Prima maglia Repubblica Ceca 2020-2021

La prima maglia è rossa, decorata dalla grafica ispirata al tiglio descritta poco sopra. Fa da accompagnamento il blu navy, che tinge il colletto a girocollo impreziosito dalla scritta Czech Republic e i bordi delle maniche. Sono blu anche i pantaloncini, mentre i calzettoni sono rossi.

Seconda maglia Repubblica Ceca 2020-2021

Per la prima volta la divisa da trasferta è color giallo fluo, un colore appositamente inusuale, scelto proprio per onorare lo spirito rivoluzionario e ammodernatore che 30 anni fa ispirò la Rivoluzione di Velluto. Inoltre, il colore rimanda ai fiori del tiglio, chiudendo così il cerchio di simboli e contenuti ricorrenti.

Il kit da trasferta è sostanzialmente uguale a quello casalingo, fatta eccezione per il giallo che sostituisce il rosso. Rimane invece il blu come colore secondario a decorare i dettagli e i pantaloncini. Di questi ultimi esiste anche una versione gialla, per quando non è possibile utilizzare il kit spezzato.

La maglia pre-gara Stadium è bianca con bande orizzontali blu spezzate in diagonale. All’interno delle bande blu ritroviamo il motivo geometrico ispirato al tiglio.

Qual è il vostro verdetto sulle maglie della Repubblica Ceca 2020-2021 firmate Puma?