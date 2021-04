I simboli delle province storiche ispirano le maglie della Romania 2021-2022

È la volta della Romania che con Joma ha presentato le maglie 2021-2022 che la nazionale maggiore utilizzerà per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar e con cui la nazionale Under-21 ha affrontato la fase finale dell’Europeo di categoria, conquistando il 3° posto nel girone dietro Olanda e Germania e mancando la qualificazione ai quarti solo per la differenza reti minore proprio rispetto i tedeschi.

Lo stemma della Romania

L’ispirazione per tutte le divise della selezione rumena deriva dallo stemma nazionale, uno scudo azzurro contenente un’aquila dorata che tiene negli artigli uno scettro ed una spada, simboli della sovranità.

Sul petto dell’aquila si trova un araldo raffigurante i simboli delle antiche province della Romania: nel primo quadrante è rappresentata la Valacchia, da un’aquila d’oro, nel secondo la Moldavia, da un uro nero, nel terzo le province del Banato e dell’Oltenia, dal ponte giallo a due archi e dal leone con la sciabola, nel quarto la Transilvania, da uno scudo diviso tra un’aquila nera con artigli d’oro e sette torri merlate. Infine al centro dell’araldo, in basso, sono raffigurati due delfini a rappresentare la Dobrugia e i territori adiacenti al mar Nero.

Tutti i kit presentano il medesimo template e grafica, compreso quello dei portieri.

La divisa home è di colore giallo con girocollo bianco, pantaloncini bianchi a spezzare il completo e calzettoni in tinta con la maglia. Le divise away e third sono entrambe in tinta unita, rispettivamente di colore blu e bianco, infine stesso discorso per la divisa dei portieri che è colorata di nero.

Le maglie sono caratterizzate da una trama a costine e dai simboli dello stemma nazionale raffigurati nella parte frontale in filigrana lucida.

All’interno del colletto è posto il motto “luptam impreuna” – “combattiamo insieme” e nel retro del collo è stampata in rilievo l’aquila sotto il tricolore rumeno. Lo stemma della nazionale è ricamato sul cuore ed il logo del brand spagnolo si trova a destra sul petto e su entrambe le maniche.

I pantaloncini sono decorati sui lati da un profilo con il tricolore della bandiera nazionale e i calzettoni presentano lo stesso motivo, ma posto in orizzontale nel risvolto.

Maglie decisamente semplici, ma che allo stesso tempo raccontano molto della storia nazionale, voi che giudizio date a queste divise della Romania 2021-2022?