Le maglie 2020-2021 della Serbia, tra simboli nazionali e omaggio a Tesla

La Serbia ha presentato le divise Puma che indosserà nella stagione 2020-2021.

Con queste maglie si giocherà le ultime possibilità di qualificazione a Euro 2020. La nazione balcanica, infatti, può ancora sperare in una partecipazione all’Europeo itinerante grazie ai playoff di UEFA Nations League.

Le nuove maglie sono ricche di significati e contenuti simbolici. Il motivo conduttore è il disegno geometrico di triplice ispirazione. A livello superficiale vuole rappresentare in forma stilizzata i motivi tessili tradizionali serbi.

A uno sguardo più attento il disegno rivela la presenza della croce serba con tanto di “acciarini”, uno dei simboli etnici più antichi e rappresentativi del popolo serbo. È lo stesso simbolo che possiamo apprezzare nella croce serba appunto, ma anche sullo stemma nazionale e su quello della federazione calcistica. Spesso chiamato acciarino, in origine era verosimilmente una B (beta) greca, reinterpretata successivamente come una C cirillica. Infine, tutto il disegno è percorso idealmente da una scarica elettrica, in omaggio a Nikola Tesla.

Prima maglia Serbia 2020-2021

Per le partite in casa Puma ha disegnato un completo rosso. Gli unici dettagli bianchi riguardano il colletto, i bordi delle maniche, il logo del brand tedesco e le personalizzazioni.

Il retro del colletto ospita la scritta Serbia, mentre nella parta posteriore dei calzettoni riappaiono gli “acciarini” o C cirilliche.

Seconda maglia Serbia 2020-2021

La divisa da trasferta, invece, è bianca con dettagli blu e giallo elettrico. Lo stesso schema cromatico è utilizzato per lo stemma della federazione.

Il motivo grafico appare solo sulle spalle, decorate di blu. Pantaloncini e calzettoni sono bianchi.

La maglia Stadium è blu navy con bande orizzontali rosse spezzate in diagonale. Nelle bande rosse ritroviamo la grafica che decora la prima maglia e le spalle della seconda.

Vi piace il disegno scelto per le nuove maglie della nazionale serba?