Ritorno al passato per le maglie del Southampton 2020-2021

La prossima stagione segnerà l’anniversario numero 135 per il Southampton F.C. e per celebrare la ricorrenza Under Armour ha voluto compiere un tuffo nel passato con le maglie 2020-2021.

Per una stagione le strisce biancorosse saranno riposte in cantina e verrà riportato in auge un elemento caratteristico della divisa che segnò gli albori del club: l’iconica banda diagonale.

Prima maglia Southampton 2020-2021

Scordatevi un modello vintage, si tratta infatti di un kit moderno in pieno stile Under Armour che porta con sé dei richiami alla storia del Club. La più importante e prestigiosa evocazione del passato è appunto l’iconica “sash” che nasce dalla spalla destra e arriva al fianco sinistro.

La maglia home ha come colore principale il rosso, solcato appunto dalla banda diagonale bianca. Il girocollo a V è nero con bordatura bianca e la stessa fantasia si ripropone a livello del bordo manica.

Il logo dello sponsor tecnico è accolto a destra nella parte alta della fascia e a sinistra è presente lo stemma societario. Ad impreziosire il retro della maglia home, nella parte bassa, è presente il motto “we march on”, ovvero “continuiamo a marciare”.

A rendere omaggio alla lunga storia Saints è invece il numero 135, il numero degli anniversari del Club, presente sia sulla maglia home che nella terza maglia.

I pantaloncini sono neri con bordatura bianco-rossa solo sul retro, i calzettoni rossoneri con banda trasversale bianca con il logo sponsor tecnico e scritta “saints” in nero.

La maglia vuole ispirarsi a una delle prime e più antiche divise dei Saints, precisamente una divisa bianca con banda diagonale rossa che è presente sulla più antica foto conosciuta del Southampton F.C., quando il club si chiamava St. Mary’s Church young men’s association. Fu scattata dopo la finale della Hampshire Junior Cup nell’Aprile del 1888. Curiosità: il soprannome The Saints deriva proprio dal fatto che in origine si trattava della squadra di una parrocchia.

Terza maglia Southampton 2020-2021

È il modello Third che, più di quello Home, rispetta i canoni della divisa storica, con i colori proposti nella combinazione corretta: il rosso per la banda diagonale (che stavolta si muove dalla spalla sinistra verso il fianco destro) e il bianco nello sfondo. I calzoncini sono bianchi e i calzettoni biancorossi.

Al netto del sempre ingombrante sponsor LD SPORTS e della scelta di utilizzare il color oro per sponsor tecnico e main sponsor appunto questa soluzione appare più elegante.

Sul retro compare il numero 135 e all’interno della cucitura fa capolino la medesima scritta della home “we march on”. È questo il modello che rappresenta il più autentico tributo alla maglia immortalata nella storica foto.

Non è la prima volta che il Southampton F.C. sceglie di onorare il suo antico passato. Basta tornare indietro di 10 anni, per il 125° anniversario occorso nella stagione 2010-11, per trovare un modello Umbro elegantissimo costituito da una maglia bianca con colletto a polo e solcata da una banda diagonale rossa.

Una maglia semplice e dal sapore vintage, anch’essa diretta discendente del modello di fine 800.

Maglie portiere Southampton 2020-2021

A completare la presentazione ecco le divise da portiere: giallo e fucsia in tinta unita e con una particolare trama del tessuto in tono su tono. Gli inserti celebrativi sono presenti anche in queste maglie.

Il lancio del nuovo kit è stato accompagnato dalla presentazione di un simpatico giochino per smartphone dalla grafica pixelata dove incarniamo un giocatore dei Saints che ripercorre la storia del club dagli albori a oggi, attraversando diversi periodi storici, eventi bellici inclusi.

L’obiettivo è superare gli ostacoli e collezionare gli elementi che compongono il nuovo kit. Se volete provarlo il QR code e il link sono a disposizione.

Defying the Odds Since 1885 😇 Travel through #SaintsFC's 135-year history to unlock our BRAND NEW 2020/21 kit!#Saints1885 🎮 — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 8, 2020

Lo slogan di questo nuovo lancio è “defyng the odds since 1885”, letteralmente “sfidare le probabilità dal 1885”, anno di nascita dei Saints. Un inno a una storia che i biancorossi non hanno vissuto da protagonisti assoluti, ma che riflette la loro tenacia e la loro costante presenza nell’èlite del calcio di sua maestà.

Per 43 stagioni il Southampton ha partecipato al massimo campionato inglese, arrivando a vincere un FA cup agli albori della competizione.

Una maglia moderna ma che vuole, attraverso dettagli ed elementi preziosi, riportare indietro nel tempo e rendere omaggio al passato e alla storia. Secondo voi Under Armour è riuscita in questo intento?