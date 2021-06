Esistono legami che sembrano essere eterni, impossibili da spezzare. Sembrava questo il caso anche della partnership tra lo Sparta Praga e la Nike, legati da ben 25 anni di collaborazione costante.

Proprio il club della capitale ceca fu uno dei primi club calcistici europei ad essere griffato dal baffo americano a metà degli anni ’90. Il legame storico, tuttavia, non è bastato a mantenere saldo il rapporto e la migliore offerta dell’Adidas ha avuto la meglio. Lo stesso brand tedesco era stato, a sua volta, sponsor dello Sparta verso la fine degli anni ’80, come ci ricorda un video pubblicato sui canali social della squadra. In quel caso ad essere tradita fu proprio l’azienda famosa per la sue stripes, abbandonata dai Rudi (marroni in lingua ceca) in favore dello swoosh sul petto. Storia di tradimenti e ritorni, insomma.

Prima maglia Sparta Praga 2021-2022

La divisa home dello Sparta è molto semplice nello stile. Realizzata col sistema miteam, essa è caratterizzata dal classico granata, accompagnato da un collo a “V” di colore bianco.

Lo stesso colore è utilizzato per le strisce sulle spalle, nonché per le estremità delle maniche. Totalmente abbandonato il nero, tanto caro negli scorsi anni ai designer della Nike. Nella parte posteriore troviamo in alto la scritta “Sparta.”; un modo questo di rendere identitaria la divisa, ricordando l’animo spartano del club.

I pantaloncini, invece, sono bianchi con inserti granata. Soltanto arrivando in basso, ai calzettoni, troviamo la riproposizione del nero.

Seconda maglia Sparta Praga 2021-2022

Una semplice inversione di colori ed ecco che abbiamo anche la divisa da trasferta dello Sparta. Unica differenza la troviamo nel logo, stavolta monocromatico. Due i main sponsor: Tipsport per le competizioni nazionali e Deutsche Telecom per quelle internazionali.

I pantaloncini, anch’essi, vedono un inversione di colore, col granata che prende il sopravvento in favore del bianco. Stesso colore dei pantaloncini viene adottato, in questo caso, per i calzettoni.

Nuovo sponsor, nuovo logo

A dare una nuova linfa allo stile del club della capitale ceca non ci pensa soltanto il nuovo sponsor tecnico ma anche il nuovo logo, la cui presentazione è coincisa con la rivelazione dell’accordo tra la società di Praga e l’azienda bavarese. Nessun cambiamento trascendentale; piuttosto un aggiornamento che vede la S “vestirsi” di bianco su sfondo nero. Attorno, scompare la dicitura “Athletic Club Sparta Praha Fotbal”, in favore di un contorno bianco, accompagnato in basso dai colori storici di Sparta: azzurro, giallo e rosso.

Che ne pensate del ritorno di Adidas con le maglie 2021-2022 dello Sparta Praga?