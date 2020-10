Südtirol e Mizuno presentano le nuove maglie per la Serie C 2020-2021

Sarà una stagione ricca di novità in casa FC Südtirol. La società professionistica situata più a nord del Paese si accinge a giocare in un impianto fortemente rinnovato, grazie agli importanti lavori di adeguamento e ammodernamento che si concluderanno probabilmente in primavera, a stagione ancora in corso.

In attesa del «nuovo» stadio Druso, la società si gode le divise che danno il via alla neonata partnership quadriennale con Mizuno. Il brand giapponese prende il posto di Boxeur Des Rues, che per il momento sembrerebbe aver abbandonato il progetto di farsi largo nel mondo del calcio professionistico. Infatti, tra la stagione scorsa e quella ai nastri di partenza, l’azienda italiana è stata sostituita da Mizuno anche a Cittadella, Novara e Padova. Il Monza, invece, è passato a Lotto.

Prima maglia FC Südtirol 2020-2021

Come da tradizione, la prima maglia si ispira ai colori istituzionali del territorio. Il bianco e il rosso della Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige / Südtirol, nonché dello stemma cittadino di Bolzano. La novità è rappresentata da un leggero tocco di nero che dona a tutta la divisa un carattere più moderno e aggressivo.

La maglia è bianca con una fascia orizzontale rossa. All’interno di quest’ultima troviamo un disegno tono su tono che richiama il motivo a rombi dello stemma. Lo stesso pattern fa capolino sul bordo manica.

Il retro del colletto ospita un riquadro rosso con la sigla FCS. All’interno troviamo la scritta #WHITEREDS.

I main sponsor Duka e Alperia sono collocati sul petto, il primo all’interno della fascia e il secondo immediatamente sotto. TopHaus si inserisce sul retro, sotto i numeri. Tutte e tre le aziende hanno sede proprio in Alto Adige. Il marchio turistico Südtirol, invece, è piazzato sulla manica sinistra.

Pantaloncini e calzettoni riprendono lo schema della maglia: bianco con dettagli rosso-neri. Sul retro dei calzettoni ritroviamo la dicitura FCS.

Seconda maglia FC Südtirol 2020-2021

La divisa da trasferta è (quasi) interamente color nero e oro. L’unico dettaglio di colore diverso è rappresentato dal marchio turistico Südtirol sulla manica.

Il nero è il colore base della divisa. Dorati sono gli sponsor principali, il marchio Mizuno, lo stemma del club e il bordo manica con lo stesso motivo a rombi che abbiamo già visto sulla home.

Il font dei numeri è sempre quello creato ad hoc per la società altoatesina nel 2013.

Le nuove divise dell’FC Südtirol si possono acquistare nell’online shop biancorosso e presso l’FCS Center di Maso Ronco/Rungg nel comune di Appiano/Eppan.

Vi piacciono le maglie che Mizuno ha disegnato per gli altoatesini dell’FC Südtirol 2020-2021?