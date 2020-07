Design geometrico e minimal per le maglie del Tottenham 2020-2021

Nike e Tottenham hanno presentato le nuove maglie per la stagione 2020-2021, con gli Spurs chiamati al riscatto dopo un’annata altalenante ed incerta, che ha visto la squadra di North London lontana dalle posizioni di vertice della Premier League a cui ci aveva abituato negli anni recenti.

Prima maglia Tottenham 2020-2021

Il kit di casa per il Tottenham 2020-21 presenta una base bianca con motivi geometrici poligonali grigio scuro, una fantasia secondo Nike ispirata agli stili di vecchie maglie del passato, il tutto abbinato a finiture blu e gialle.

Il colletto, simile a quello utilizzato per diverse maglie da trasferta 2019-20 di Nike, è blu scuro con rifiniture gialle, soprattutto all’interno. Molto interessanti le strisce laterali a zig-zag gialle e blu, che rispecchiano lo stile “saettato” che abbiamo già avuto modo di osservare lo scorso anno su lavori Nike come le divise della Roma.

Le maniche sono metà bianche e metà blu, a completare il design c’è un sottile e leggero bagliore giallo sullo swoosh Nike e sul logo del club presente sul petto. Tutto sommato, si può parlare di un kit davvero ben ideato che si adatta perfettamente al nuovo approccio Nike, decisa sempre di più a non avere i suoi team di punta con template anonimi o da catalogo.

Seconda maglia Tottenham 2020-2021

Per quanto riguarda la maglia da trasferta 2020-2021, viene mantenuto sui fianchi lo stile stile saettato della divisa home, con il ritorno del verde, colore molto caro agli Spurs. Nell’annata 2018-2019 infatti, Nike optò per una terza divisa verde che ben figurò fra campionato e Champions. Il Tottenham spera quindi con questa divisa di avere la stessa sorte di quella fortunata stagione che vide la squadra di Londra arrendersi solamente in finale di Champions contro il Liverpool.

La divisa è color verde scuro con swoosh Nike e l’immancabile galletto in verde fluo. Le saette laterali presentano una colorazione nera e rosa pesca, che si va ben ad abbinare con il verde scelto da Nike. Da segnalare anche le rifiniture verde fluo, nere e rosa per il colletto, sia all’interno che per l’esterno.

Anche il main sponsor AIA è colorato di verde fluo e sarà sul petto degli Spurs fino al 2027, in virtù del rinnovo siglato un anno fa.

E voi? Che ne pensate dei lavori di Nike per gli Spurs 2020-2021?