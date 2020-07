Le maglie del Villarreal 2020-2021 fra tradizione e innovazione

“I nostri colori, la nostra pelle” è questo lo slogan con cui sono state presentate le nuove divise del Villarreal per la stagione 2020-2021 firmate Joma: il brand spagnolo infatti ha deciso di rimanere legato alla tradizione per quanto riguarda i primi due kit, osando qualcosa, si fa per dire, solo sul terzo. Ma andiamo a vederli nel dettaglio.

Prima maglia Villarreal 2020-2021

La prima maglia si presenta completamente gialla, rispetto all’anno scorso infatti sono stati eliminati gli inserti blu presenti sul collo e sulle maniche, rimangono invece in navy il main sponsor e i loghi Joma.

Novità del kit sono il tessuto jacquard rigato che conferisce un look caratteristico ai kit, e il doppio colletto e doppie maniche. Completano la divisa pantaloncini e calzettoni con lo stesso schema cromatico.

Seconda maglia Villarreal 2020-2021

Nel secondo kit abbiamo una semplice inversione di colori, con il navy che diventa predominante ed il giallo secondario, e l’aggiunta di inserti gialli su bordo delle maniche maniche, colletto e pantaloncini.

Terza maglia Villarreal 2020-2021

La vera novità è questa, Joma infatti ha decisamente osato cercando un look nuovo per caratterizzare le maglie del club: i colori utilizzati ricordano il classico “claret and blue” di molte franchigie inglesi, anche se in questo caso sono un po’ più vivaci.

La parte frontale, rosso vinaccia più che bordeaux, si alterna a maniche, fianchi e colletto celesti. Degni di nota sono sicuramente il colletto, che presenta una inusuale forma squadrata ed allargata, ed il motivo geometrico nascosto che si palesa solo nella parte bassa della maglietta quando una sfumatura celeste lo mette in risalto.

I loghi ed il main sponsor sono bianchi sulla parte centrale, mentre sulle maniche riprendono l’alternanza rosso-celeste.

Completano il kit pantaloncini e calzettoni celesti e loghi rossi.

Maglie portiere Villarreal 2020-2021

Infine concludiamo con le maglie da portiere: fucsia e arancione a tinta unita con main sponsor ed inserti sul collo in blu navy.

Tutti i kit sono realizzati con la finitura Dry Mx che consente di controllare l’umidità corporea e nelle zone di maggior sudorazione, con inserti in micromesh per favorire l’evaporazione del calore migliorando il comfort dell’atleta.

E voi che ne pensate del lavoro di Joma per il Villarreal 2020-2021? Meglio fermarsi alle prime due divise o l’azzardo sulla terza vi sembra riuscito?