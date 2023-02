Adidas presenta il pallone per la fase finale della UWCL 2022-2023

Adidas presenta il nuovo pallone ufficiale per la fase finale della Women’s Champions League 2022-2023, l’UWCL Pro Ball Eindhoven. Lo vedremo in campo il prossimo 21 marzo a partire dai quarti di finale in cui sarà impegnata anche la Roma, unica squadra italiana ancora in gara.

Il design del pallone celebra l’architettura e il patrimonio culturale di Eindhoven, la città che ospiterà la finale. Lo sfondo blu scuro rappresenta la vitalità notturna della città, mentre i dettagli al neon richiamano la sua reputazione di “Città delle Luci”. Ogni grafica iridescente rappresenta luoghi iconici e caratteristiche famose di Eindhoven, tra cui lo stadio, l’Evoluon e una simbolica lampadina colorata e audace.

Le stelle bianco-perlate della Champions League spiccano sui bordi fluorescenti, evidenziando il contrasto tra l’imponente architettura storica e moderna di Eindhoven e la fiorente scena della Light Art.

L’UWCL Pro Ball Eindhoven è progettato per soddisfare le esigenze del gioco moderno, grazie alla presenza di diverse tecnologie adidas che garantiscono prestazioni ottimali. La texture Primsma sulla superficie del pallone offre una maggiore precisione, mentre il rivestimento esterno e la struttura termicamente incollata e senza cuciture contribuiscono a una presa sicura e un controllo totale.

La finale della UEFA Women’s Champions League 2023 si terrà a Eindhoven il 3 giugno.

Il pallone è disponibile nello store Adidas al prezzo di 150 € per la versione Pro con certificazione FIFA Quality Pro, mentre la versione Replica è venduta al prezzo di 35 €. L’1% di tutte le vendite nette di palloni da calcio Adidas sarà devoluto al movimento Common Goal per sostenere le comunità calcistiche di base in tutto il mondo.