“Ritorno al Futuro”, ecco Passione Maglie

Come nelle migliori favole, quando tutto sembra perduto, arriva il lieto fine.

Poco più di un mese fa scrivevo un appello con un groppo in gola, tendendo la mano alla ricerca di un aiuto per decidere il futuro di questo sito, con l’unico obiettivo di non sprecare il lavoro di oltre dieci anni. I tanti sacrifici e il tempo speso, da me e da tutti gli splendidi ragazzi che hanno scritto su queste pagine, dovevano continuare ad avere un senso.

All’appello avete risposto davvero in tanti, anche solo per un messaggio di solidarietà e con le proposte più disparate, tutte con un soggetto ricorrente: perchè non torni a Passione Maglie?

I vostri messaggi erano carichi di emozioni ed affetto, leggerli è stato come ripercorrere le tappe che hanno segnato questo lungo percorso insieme. Sono onorato di questo supporto, di scoprire che Passione Maglie è stato di ispirazione per il vostro lavoro o un compagno fidato nei momenti liberi. Non voglio però tediarvi oltre, è arrivato il momento del grande annuncio. Passione Maglie è tornato!

Emulando Marty McFly siamo saltati sulla DeLorean per tornare al passato e scrivere un nuovo futuro.

Partiamo dall’estetica, l’agenzia Ragù Adv ha realizzato un restyling del logo dai colori più intensi che riprende quello precedente, più pulito, senza sfumature e dettagli superflui. Permangono la P con il pallone e la M, ora più stilizzata e che richiama anche il numero romano II, a rappresentare il secondo capitolo di Passione Maglie.

Un capitolo che avrà un nuovo staff in cabina di regia e nuovi collaboratori che presenteremo nei prossimi giorni. In cantiere ci sono già tante nuove idee da sviluppare, idee nelle quali vogliamo coinvolgervi perchè uno dei cardini di Passione Maglie è la sua grande community.

Per questo motivo vi chiediamo un piccolo favore, di rispondere al seguente “sondaggio”. Si tratta di una sola domanda, un semplice contributo in cui potrete dire la vostra per aggiungere un mattoncino alla casa di Passione Maglie.

Non perdiamoci in altre chiacchiere, luglio sarà un mese caldissimo con le nuove uscite del 2020-21 e abbiamo ancora tanta strada da fare.

Noi scaldiamo i motori, voi annunciate a tutti i vostri amici che siamo tornati, più carichi che mai!