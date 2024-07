Dopo mesi di rumors e svariati leaks, il Barcellona ha finalmente presentato la nuova maglia per la stagione 2024-2025, anno in cui i blaugrana festeggeranno il 125° anniversario dalla loro fondazione (avvenuta il 29 novembre 1899).

Per l’occasione, Nike ha riportato in auge la divisa a quarti, omaggio alla primissima maglia del Barça del 1899 e a cui lo stesso brand americano si è più volte ispirato in passato.

Come anticipato, fronte e retro della maglia ritornano a quarti dopo 15 anni dall’ultima apparizione (avvenuta sempre su una maglia Nike), con il granata che si alterna al blu più tendente al royal.

La maglia è dotata di un particolare colletto a girocollo blu navy in cui parte verticale e orizzontale si separano, dettaglio che sembrerebbe essere esclusivo rispetto agli altri template Nike di quest’anno.

Sul petto, a destra figura come di consueto il baffo Nike in giallo ocra, mentre un’altra novità di quest’anno è la posizione dello stemma societario, collocato al centro e più in basso rispetto al logo dello sponsor tecnico (si vocifera che Nike adotterà la stessa soluzione anche per la nuova maglia dell’Inter).

Sul retro nomi, numeri e sponsor sono giallo ocra, mentre sotto il collo spicca la bandiera catalana.

Le maniche, rifinite da bordi in blu navy come il colletto, sono raglan e sul fronte hanno colori alternati rispetto al busto. Sui fianchi è presente una striscia verticale blu navy che scorre fino ai pantaloncini, anch’essi blu navy come i calzettoni. I calzoncini, in particolare, presentano sui fianchi un triangolo rosso e blu royal, in abbinamento ad ogni rispettivo lato della casacca.

Il nuovo logo di Spotify

Una delle questioni che più tengono banco riguardanti la nuova maglia del Barça è sicuramente quella legata al main sponsor Spotify: lo scorso maggio l’azienda svedese ha aggiornato il proprio logo, semplificandolo e rimuovendo la scritta del nome della piattaforma.

Una tempistica che tuttavia non si coniuga affatto con il processo produttivo delle maglie della nuova stagione, che a quel punto ormai sono già ultimate e pronte per essere commercializzate. È proprio per questo che le maglie con il logo aggiornato di Spotify, come quelle mostrate in fase di presentazione e che saranno anche indossate dai calciatori, saranno disponibili per l’acquisto solo in autunno.

Le precedenti maglie a quarti nella storia del Barcellona

Come già spiegato, la nuova maglia del Barça è ispirata agli albori del club. Ma perché la maglia del Barcellona era in origine a quarti? Una delle teorie più sostenute è quella dell’ispirazione allo stemma della città: una corona su un rombo suddiviso in appunto quattro triangoli in cui si alternano la bandiera catalana e la croce di San Giorgio. Durante i primi 10 anni di vita del Barça, infatti, questo stemma era presente anche sulle divise della squadra catalana.

Ma la principale motivazione di tale scelta stilistica risiede probabilmente nell’epoca durante la quale venne fondata la società blaugrana, quella del tardo ottocento, anni in cui il calcio era ancora in una fase embrionale e fortemente influenzato dal suo antenato cricket: in quegli anni infatti, per le squadre di calcio era consuetudine vestirsi in camicie poco colorate (come nell’antico sport di origine indiana) e le maglie a strisce verticali erano ancora scarsamente diffuse. La prima maglia a strisce del Barcellona risale solo al 1910, a cui seguì anche una prima versione dello stemma attuale (a strisce verticali).

Tornando alla maglia 2024-25, la scelta del blu navy e del giallo ocra per colorare i dettagli e la posizione dello stemma societario sono un chiaro tributo alla prima maglia a quarti realizzata da Nike per i Culers e indossata durante le stagioni 1998-99 e 1999-00, in occasione del centesimo anniversario celebrato nel 1999. Anche quella casacca infatti, oltre ad essere a quarti, aveva le maniche in stile raglan e (in quel caso totalmente) blu navy, con loghi e numeri in giallo ocra, come per la maglia della prossima stagione.

La seconda maglia a quarti realizzata da Nike è quella della stagione 2008-09, l’anno del primo Triplete. Quella divisa però è forse la più singolare fra le quattro maglie in questione, poiché è l’unica casacca letteralmente metà blu e metà granata, sulla quale non vi è alternanza di colori tra busto e maniche e su cui, a differenza degli altri casi, la sequenza delle due tinte è invertita (blu a destra, granata a sinistra).

La nuova maglia è stata rilasciata attraverso un emozionante video clip celebrante i 125 anni di storia del club catalano a cui hanno preso parte alcune delle leggende della storia dei Culers, come Ronaldinho, Iniesta e Puyol, insieme a giocatori e giocatrici attuali.

Come giudicate la nuova maglia del Barça? Cosa ne pensate della questione sponsor?

Qual è la vostra versione di maglia a quarti preferita?