Clamoroso: si interrompe la partnership tra Roma e Nike!

La notizia aveva avuto qualche anticipazione ma questa mattina è arrivata la conferma: Roma e Nike hanno annunciato l’interruzione della relazione commerciale.

L’accordo decennale, firmato nel 2013, terminerà alla fine della stagione in corso, ma la Roma indosserà maglie Nike anche per il 2020-21 con un nuovo accordo di fornitura tecnica per prima squadra maschile e femminile, settore giovanile e abbigliamento casual.

Prima di Nike, anche la relazione con Kappa si interruppe anticipatamente al termine del 2012-13, con il successivo passaggio al brand americano preceduto da una stagione con maglie autoprodotte.

Quale brand vedreste bene sulle maglie della Roma dal 2021-22?