La Rossa! La Sampdoria svela la terza maglia 2021-2022

Con la stagione che volge al termine, la Sampdoria guarda già al futuro e presenta la terza maglia 2021-2022 firmata Macron.

La novità era nell’aria dopo un video teaser di pochi giorni fa con un unico protagonista: il colore rosso molto caro ai tifosi. Una tinta che ci riporta prima al 1981-82, poi alla Samp anni ’90 di Vialli, Mancini, Mihajlovic, Gullit e Platt.

In questa riedizione moderna, Macron ha ripreso la versione del 1981-82 con la fascia blucerchiata posta in verticale sul lato destro. Rispetto alla maglia di quarant’anni fa, utilizzata solo in trasferta contro il Brescia alla prima giornata, la fascia non presenta la riga nera ripetuta due volte e soprattutto è bordata di bianco per evitare che il rosso e il blu si incontrino “pericolosamente”.

In aggiornamento…