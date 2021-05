“Nel blu, dipinto di blu” con la maglia da trasferta dell’Ajax 2021-2022

Siamo a maggio, il mese in cui tutti i campionati arrivano al termine. Non è da meno l’Eredivisie che, dopo l’annullamento dell’anno passato, ha visto quest’anno un netto dominio dell’Ajax. La squadra della capitale ha portato a casa il campionato con quattro giornate d’anticipo. Coincidenza ha voluto che le celebrazioni per la vittoria del campionato si tenessero in concomitanza con il “De klassiker” tra i lancieri e la rivale storica, il Feyenoord di Rotterdam.

Un momento perfetto non solo per i festeggiamenti, ma anche per dare uno sguardo alla prossima stagione e presentare la nuova maglia da trasferta 2021-2022 che, in quel di Amsterdam, si augurano possa essere ugualmente fortunata come quella di quest’anno.

Il blu, in ogni sua sfumatura

A rendere interessante (e sorprendente) la divisa away dell’Ajax è certamente la scelta cromatica compiuta da Adidas: un tricolore composto da tre diverse gradazioni di blu. Il modello, invece, non è nuovo ai più esperti; basterà ricordare la maglia da trasferta dei Los Angeles Galaxy per capire che, in effetti, si tratta dello stesso template. Lo Striped 21 – nome ufficiale del modello di base – si caratterizza per la presenza di una parte frontale composta da bande verticali ed una posteriore monocolore.

Le bande, in questo caso blu e azzurre, sono di media larghezza e sono attraversate a loro volta da alcune sottili linee di color acquamarina; lo stesso colore che si ripete poi sullo stemma, sugli sponsor e sui nomi posti sulle spalle dei calciatori. Da segnalare, inoltre, la presenza delle tre croci bianche, simbolo della città di Amsterdam, poste giusto al di sotto della parte posteriore del collo a “V”.

I pantaloncini riprendono il blu notte della parte superiore; ai lati troviamo le classiche stripes del brand tedesco, declinate nel color acquamarina proprio come nella parte superiore. L’azzurro, al contrario, torna sui calzettoni con risvolto in contrasto.

Il kit away 2021-2022 dell’Ajax è già disponibile all’interno dello store ufficiale dei lancieri.