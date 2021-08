Il tributo a Bob Marley nella terza maglia dell’Ajax 2021-2022

L’Ajax ha svelato la sua terza maglia 2021-2022, una delle maglie di Adidas più attese della stagione fin dalle prime anticipazioni.

Si tratta di un tributo a Bob Marley e alla sua celebre canzone “Three Little Birds”, il cui legame con l’Ajax nacque in maniera del tutto casuale nel 2008. Dopo l’amichevole con il Cardiff in Galles, ai tifosi olandesi fu chiesto di attendere per poter uscire dallo stadio, lo speaker mise il brano scritto da Bob Marley che fu cantato con grande trasporto dalle tribune. Da allora la canzone scritta dall’artista giamaicano nel 1976 è diventata un inno (non ufficiale) per i tifosi.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun. Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

L’intero kit è nero con il tricolore verde, giallo e rosso a decorare le strisce Adidas sulle spalle, il bordo delle maniche e i tre uccellini poggiati sulle croci di Sant’Andrea stampati sul retro del collo. Lo stemma dell’Ajax è rosso, così come il logo Adidas e lo sponsor Ziggo, mentre il co-sponsor Curacao è applicato in giallo sulla manica.

Il tricolore scorre anche lungo i pantaloncini, sul risvolto dei calzettoni e persino sui bordi di nomi e numeri.

“Sono profondamente commossa di vedere che l’Ajax abbia accolto Three Litte Birds come una propria canzone. Storie come questa toccano il mio cuore e mostrano la forza della musica. Il calcio era tutto per mio padre, per usare le sue parole il calcio è libertà”, è stato il commento di Cedella Marley, figlia del grande musicista scomparso nel 1981.

Insieme al completo da gioco, Adidas ha realizzato una fantastica collezione che comprende giacca, pantaloni, maglie, t-shirt e scarpe.

Che ne pensate di questo tributo a Bob Marley per la terza maglia dell’Ajax 2021-2022?