Il Bayern Monaco racconta la Baviera con la divisa da trasferta 2021-2022

C’è aria di novità in Baviera. Dopo aver annunciato l’arrivo in panchina di Nagelsmann, il Bayern Monaco ha ufficialmente presentato la maglia away 2021-2022 che accompagnerà, la prossima stagione, i campioni di Germania sui campi delle proprie rivali.

La nuova divisa da trasferta sarà indossata nell’ultima giornata della Bundesliga, in un weekend che vedrà i bavaresi alzare per l’ottava volta consecutiva il Meisterschale.

Rispetto alle passate stagioni, stavolta, è il nero a dominare sulla seconda maglia. E quale miglior colore se non l’oro a fare da contrasto per i dettagli.

Sono, infatti, dorate le classiche stripes del brand tedesco, così come il logo e lo stemma del club. Bianca, invece, la fantasia che caratterizza la parte frontale della divisa: un insieme di puntini utili a comporre la forma di un rombo, simboleggiante un quarto di diamante bavarese (lo stesso presente anche nella parte centrale dello stemma). Spostandoci sul lato posteriore, possiamo notare, in alto, la presenza dell’iconico Münchner Kindl (ragazzo di Monaco) al posto del motto “Mia san Mia”.

Un ulteriore elemento che rende la divisa strettamente collegata alla storia e alla cultura del luogo.

Scendendo più in basso, troviamo i pantaloncini ed i calzettoni, entrambi di colore nero con dettagli in oro. Spicca, anche in questo caso, il Münchner Kindl impresso nella parte frontale dei calzettoni.

Le stelle mancanti e il richiamo alla bandiera

I più attenti avranno certamente notato un dettaglio che non può passare inosservato: l’assenza delle stelle sopra lo stemma. Il motivo è presto detto: i tempi di produzione, molto anticipati rispetto al lancio e alla matematica certezza del titolo. Per tale ragione, lo sponsor ed il club avevano deciso di attendere l’esito del torneo per apporre, sopra la divisa, il numero esatto delle stesse che, nel frattempo, sono diventate ufficialmente cinque e che vedremo sulla maglia casalinga.

Altro aspetto da non sottovalutare è il motivo dietro i colori scelti per la maglia. Nero e oro (giallo a dire il vero) sono, difatti, i colori presenti sulla bandiera della città di Monaco di Baviera, nonché gli stessi adottati in una variante della bandiera dello Stato.