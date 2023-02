Il Borussia Dortmund ha deciso di celebrare la storia industriale della città di Dortmund con una speciale maglia total black realizzata in collaborazione con Puma.

Dortmund è stata uno dei principali centri di estrazione del carbone e di produzione dell’acciaio del bacino della Ruhr a fine ‘800, fu proprio questo sviluppo a contribuire in maniera decisiva alla crescita della città.

La maglia presenta uno sfondo nero antracite, in omaggio al carbone, mentre nomi e numeri sono stampati in grigio con un effetto 3D per celebrare l’acciaio. Un altro dettaglio è la mappa della città di Dortmund raffigurata tono su tono.

In campo la vedremo il 19 febbraio nella sfida di Bundesliga contro l’Hertha Berlino, tutte le divise indossate saranno poi messe all’asta per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni di Siria e Turchia colpite dal terremoto.

Brutte notizie invece per chi volesse acquistarla: subito dopo il lancio lo store ufficiale è stato preso d’assalto e le scorte sono terminate in poche ore. Il BVB e Puma hanno quindi deciso di raccogliere gli ordini in vista di una nuova produzione.