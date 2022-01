Fantasy cities, real clubs: parte 1 – Gotham Hyperions FC

Su Passione Maglie tornano i progetti esclusivi di design e questo sarà il primo a firma PM Originals: un collettivo di artisti e designer che produrrà nuovi lavori solo per noi, pensati apposta per entusiasmare i nostri lettori e tutti gli appassionati di maglie da calcio nel mondo. L’inizio non poteva che essere in grande, con la prima parte di una raccolta di lavori che prende il nome di “Fantasy Cities, Real Clubs“.

In questo progetto, PM Originals è partito da un quesito: come sarebbero le squadre di calcio di alcune città di fantasia, se queste città fossero reali?

Ve ne saranno venute in mente a decine anche a voi soltanto provando a pensarci, luoghi dove sono ambientati fumetti, libri, film e cartoni animati che amate leggere e guardare. Per cominciare con il botto, oggi vi portiamo alla presentazione ufficiale delle nuove divise del Gotham Hyperions FC.

Una giornata calda presa nella morsa dell’afa ci accoglie oggi al Solomon Wayne Stadium, l’imponente struttura che ospita le partite casalinghe del Hyperions FC e che il presidente Bruce Wayne ha deciso di rinominare in onore del suo avo, nonchè fondatore di questo club. Seppur oggi l’undici di Gotham compete nel massimo campionato, il presidente ci ha tenuto a ribadire che “i valori di perseveranza, onore e rispetto sono immutati a tutti i livelli del club e in tutte le operazioni che ci vedono coinvolti, dalle partite, alla beneficenza e anche alla creazione dei nostri nuovi completi di gioco“.

E proprio in questa occasione, con la presenza del procuratore distrettuale Harvey Dent e dell’allenatore Blacky Rock, sono state mostrate ufficialmente le nuove divise del Hyperions. La casacca per le partite nel Solomon Wayne Stadium presenta la ormai tradizionale combinazione cromatica composta da maglia blu, calzoncini bianchi e calzettoni dorati; in questa stagione spicca una grafica in doppia tonalità di blu che il presidente Wayne spiega essere “uno degli omaggi che la squadra fa alla bellissima città di Gotham, famosa in tutti gli Stati Uniti ed oltre per i suoi grattacieli“. Il titano Iperione spicca dorato sul petto, simbolo della squadra e dell’impegno che essa ha per la città, ed in oro sono anche le personalizzazioni sul retro della divisa casalinga.

In trasferta invece la compagine di Gotham vestirà una casacca dorata con le maniche nere ed una grafica a raggiera bianca: un chiaro riferimento che lo sponsor tecnico ha dedicato allo stile art deco, quello che ha resa famosa l’architettura cittadina nel mondo. Pantaloncini dorati e calzettoni neri con risvolto in oro completano questo kit scintillante, che il tecnico Rock ha scherzosamente definito “vistoso, ma farà sembrare i miei ragazzoni delle statue inscalfibili!“.

La presenza del procuratore Dent non è stata solo quella di ospite d’onore, ma anche quella di presentatore del rinnovato progetto ‘Play for Justice, play for Gotham‘ che anche in questa stagione vedrà molti giovani in difficoltà sostenuti attraverso il calcio. “È un progetto filantropico che sostengo e sponsorizzo con orgoglio – ha spiegato Harvey Dent alla stampa presente – e con il quale le ragazze ed i ragazzi di Gotham che hanno avuto problemi con la giustizia hanno la possibilità di riabilitarsi tramite questo sport. Hanno un meraviglioso campus a loro disposizione dove apprendere con i migliori istruttori sia le regole del calcio sia i principi di una vita corretta, fondamentali in questo programma. Inoltre saranno a contatto con Mister Blacky ed i suoi giocatori, che saranno per loro un esempio presente e costante“.

Mentre ormai siamo alle soglie della nuova stagione sportiva, seguiremo le prestazioni del Gotham Hyperions FC e la crescita dei nostri giovani concittadini con la stessa passione e sostegno sulle pagine del nostro Gotham Gazette.

Steve Coldwaters

Cosa ne pensate della squadra di calcio di Gotham e delle sue maglie?

Quali altre città volete vedere in questo progetto?