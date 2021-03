In occasione della finestra di calcio internazionale di marzo, Adidas e la federazione calcistica tedesca DFB hanno presentato la nuova seconda maglia della nazionale.

Si completa così il look per l’Europeo itinerante del 2021 (chiamato ufficialmente Euro 2020), quasi un anno e mezzo dopo la presentazione della prima maglia.

Seconda maglia Germania Euro 2020

La nuova maglia avrebbe già dovuto debuttare un anno fa, durante gli ultimi appuntamenti internazionali in vista dell’Europeo. Le partite in programma a marzo 2020 vennero però rinviate a causa della pandemia di Covid-19, e con esse anche la presentazione delle seconde maglie delle nazionali Adidas. Poco più tardi venne presa la decisione di spostare l’Europeo al 2021, mantenendo però il nome Euro 2020.

Dunque, dopo più di un anno di attesa, vedono finalmente la luce le divise da trasferta delle nazionali firmate Adidas, tra le quali spicca quella tedesca.

Si tratta di un kit interamente all black, elegante, moderno e aggressivo. La maglia è completamente nera, compresi stemma della federazione, logo di Adidas e relative tre strisce. Fa eccezione la rappresentazione in forma pennellata della bandiera nazionale dietro il colletto e sui bordi delle maniche, già vista sulla prima maglia.

Lo stesso schema cromatico si ripete su pantaloncini e calzettoni. Il look è completato da numeri e personalizzazioni bianchi.

La nuova divisa da trasferta ha debuttato giovedì scorso nella partita vinta 3 a 0 contro la nazionale islandese.

Come valutate il nuovo look all black della Germania per i prossimi Europei? Meglio o peggio di quelli già proposti nel 2004 e 2010?