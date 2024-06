Il grande ritorno di adidas sulla maglia del Newcastle 2024-2025

Il Newcastle United e adidas hanno svelato la nuova divisa per la stagione 2024-2025, sancendo l’attesissimo ritorno del club alle tre strisce dopo il lungo sodalizio intercorso tra il 1995 e il 2010. La maglia trae ispirazione dalla divisa della stagione 2002-2003, l’ultima delle magpies in Champions League.

Per celebrare ulteriormente la storia del club e la sua identità, il vecchio stemma utilizzato dal 1976 al 1983 riappare sul retro del collo in versione monocromatica. Lo stemma riproduce sullo sfondo il castello cittadino davanti al fiume Tyne e in primo piano una gazza (da qui il soprannome “magpie”).

A margine della presentazione della maglia, Nick Craggs, G.F. General Manager di adidas, ha dichiarato:

“La partnership tra adidas e Newcastle United è iconica e siamo entusiasti di svelare la divisa home per la prossima stagione. La nostra precedente collaborazione ha segnato tanti momenti indimenticabili per il club e non vediamo l’ora di crearli dentro e fuori dal campo ancora una volta, avvicinando tifosi e giocatori in questa stagione”.

I tifosi che acquisteranno la maglia nel negozio ufficiale del club o online, prima della fine di agosto, contribuiranno alla pluripremiata Newcastle United Foundation (cinque sterline da ogni vendita andranno in beneficenza per sostenere le comunità del Nord-Est).

Vi piace questo ritorno di adidas sulle maglie del Newcastle United 2024-2025?