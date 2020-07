Cagliari-Adidas, i concept kit di Emmegraphic e Weevil Graphics

Secondo un’indiscrezione riportata da L’Unione Sarda, il Cagliari avrebbe firmato in gran segreto con Adidas già a partire dal 2020-21. Si interromperebbe così il legame con Macron nonostante la scadenza naturale del contratto sia prevista nel 2023.

La notizia ha suscitato clamore fra i tifosi e gli appassionati, scatenando la fantasia dei kit designer pronti a immaginare le celebri tre strisce sulle maglie del Casteddu. Fra questi vi proponiamo i lavori di Marco Dal Bon “Emmegraphic” e Marco Casti “Weevil Graphics”.

Marco Dal Bon – Emmegraphic

Una prima maglia moderna con una particolare trama sullo sfondo che riprende i tessuti tipici della Sardegna. Il medesimo pattern è stato usato per la terza divisa colorata di nero e oro con lo stemma del club sardo al centro.

La maglia away è invece bianca con un colletto a polo rifinito dai colori sociali, il particolare più in vista è la banda verticale “spruzzata” di rossoblù, un po’ a richiamare la contestata maglia del centenario del Cagliari.

Marco Casti – Weevil Graphics

Quattro divise con precisi riferimenti al passato. In casa un classico modello Adidas a girocollo con lo stemma societario ripetuto sullo sfondo. Seconda maglia bianca con un pattern in cui i quattro mori la fanno da padrone, proprio come nella divisa Erreà del 1995-96.

Ispirazione marina per la terza maglia di colore turchese e con la sagoma della Sardegna in bella vista, una tonalità che il Cagliari ha indossato nel 1996-97. Infine una quarta maglia speciale con sfumatura ambrata e nera.

Cosa ne pensate del probabile passaggio del Cagliari ad Adidas?

Vi piacciono i kit disegnati da Emmegraphic e Weevil Graphics?