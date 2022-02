La Lazio saluta Macron, dal 2022-2023 lo sponsor tecnico sarà Mizuno

È tempo di novità per gli sponsor tecnici della Serie A. Dopo l’annuncio del rinnovo dell’Empoli con Kappa, la notizia bomba riguarda la Lazio che ha ufficializzato la partnership pluriennale con Mizuno dal 2022-2023.

Per il brand giapponese si tratta di un ritorno nel massimo campionato italiano dopo venti anni, l’ultima volta fu nel 2001-2002 con la Fiorentina. Già nelle recenti stagioni Mizuno era ricomparsa in Italia con le sponsorizzazioni di Cittadella, Cesena, Sudtirol e Novara. L’accordo con la Lazio sembra essere un indizio della volontà di investire sempre di più nel calcio, confermato anche dall’indiscrezione che vede lo storico brand nipponico vicino alla firma con il Bochum in Germania.

In qualità di sponsor tecnico ufficiale, Mizuno vestirà tutte le squadre della Lazio: prima squadra, settore giovanile, Lazio Women e tutte le società affiliate alla Lazio Soccer School. Il materiale tecnico verrà distribuito da Future Performance Sports (SG), il sub licenziatario del marchio Mizuno, la realizzazione sarà a cura dei partner strategici di lunga data della Mizuno Corporation, Yehpattana-Tayeh e GenNex Apparel.

Da sempre uno degli obiettivi di Mizuno è quello di migliorare le prestazioni degli sportivi, per questo motivo beneficerà del feedback della squadra per lo sviluppo futuro dei capi di abbigliamento, in linea con lo spirito giapponese “Kaizen”: la continua spinta al miglioramento.

Secondo quanto trapelato sul Corriere dello Sport, l’accordo con Mizuno farà entrare nelle casse della Lazio una cifra fra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione, la durata sarà di 5 anni. Macron, la cui eredità non sarà facile da raccogliere, ne garantiva 3,5.

Cosa ne pensate dell’importante ritorno di Mizuno nel calcio?