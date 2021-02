L’orgoglio catalano sulla maglia del Barcellona per il Clásico 2020-2021

Al grido di “Una samarreta ens agermana” il Barcellona ha presentato la maglia speciale per il Clasico contro il Real Madrid, in programma il prossimo aprile.

Una casacca fortemente identitaria che combina i classici colori blaugrana con il giallo e il rosso della Senyera, la bandiera della Catalogna. A presentarla è Carles Puyol, chi meglio di lui incarna i valori del club e l’orgoglio di essere catalano?

Il design della “maglia Clásico” si rifà a quello del kit casalingo 2020-2021, la bandiera catalana è incorporata all’interno delle bande verticali rosse con un gioco di sfumature che coinvolge anche il retro. Le righe sottili, stavolta tono su tono, sono presenti anche all’interno della banda blu centrale.

I pantaloncini sono blu, così come i calzettoni dove ritroviamo i colori della Senyera.

Il kit “El Clásico 2020-2021” sarà in vendita in esclusiva fino all’1 febbraio presso lo store ufficiale del club online e all’interno del Barça Store in Passeig de Gràcia. Dopo quella data sarà disponibile anche altri canali.