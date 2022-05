Un richiamo alle origini sulla maglia del Borussia Dortmund 2022-2023

Debutterà oggi la nuova maglia del Borussia Dortmund 2022-2023 realizzata da Puma, i gialloneri la indosseranno nell’ultima giornata di Bundesliga al Signal Iduna Park contro l’Hertha Berlino.

Una divisa caratterizzata dal ritorno delle strisce verticali che celano un omaggio alla fondazione del club datata 1909. Sullo sfondo delle righe nere, infatti, compare una grafica che rappresenta le finestre della locanda Wildschütz, la stessa dove centotredici anni fa fu fondato il Ballspielverein Borussia ad opera di 18 giovani.

Il colletto è nero a girocollo e si abbina cromaticamente al bordo delle maniche e al nuovo font 3D dei numeri applicato sul retro. Sulla parte frontale è da evidenziare il colore giallo del logo di Puma che ben si accoppia allo stemma circolare del BVB. La scritta “Borussia Verbindet” compare sul retro del collo, a ricordare che tutto può essere superato se si rimane uniti.

I pantaloncini sono neri o in alternativa gialli, medesima scelta anche per i calzettoni che sono arricchiti da un motivo a righine nere orizzontali e dall’anno di fondazione 1909.

Il nuovo kit è disponibile in due versioni: l’Authentic usata dai calciatori in campo con l’innovativo tessuto leggero Ultraweave e la Replica in poliestere riciclato al 100% con tecnologia DryCell, per favorire la traspirazione e mantenere il corpo più asciutto durante la gara.

La nuova maglia del Borussia Dortmund è già in vendita nel negozio ufficiale del club, nei Puma Store e presso i principali rivenditori. I prezzi partono da 85 € per la Replica e 130 € per la versione Ultraweave Authentic.