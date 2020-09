Dortmunder-U e pixel: la maglia del Borussia Dortmund 2020-2021 nelle Coppe

Mancava solo lei, la nuova maglia che il Borussia Dortmund indosserà nelle coppe (DFB Pokal e Champions League) durante la stagione 2020-2021 è stata presentata. Andiamo a vederla.

Il colore dominante della divisa rimane lo stesso di quella tradizionale, il “cyber yellow”, per dirla all’inglese, che però qui lascia poco spazio al nero, ridotto al colletto, ai loghi Puma e a dei quadrati sparsi per tutta la parte frontale e le maniche.

Quello che però potrebbe sembrare semplicemente un design geometrico in realtà nasconde un significato più profondo.

Come abbiamo visto per diverse altre società tedesche, anche il Borussia Dortmund ha deciso di legare le sue maglie alla città di appartenenza. Così dopo la stazione della metro richiamata sulla prima maglia, qui l’ispirazione per il design viene da un edificio-simbolo della città: il Dortmunder-U.

La gigantesca “U” e la struttura cubica sottostante infatti, quando sono illuminate, emanano per le vie della città una luce che il club e Puma hanno cercato di riprodurre sulla parte frontale della divisa con questo “effetto pixel”.

I quadrati (talvolta a righe diagonali, talvolta a quadratini o semplici “x”) dovrebbero quindi rappresentare i diversi modi in cui il Dortmunder-U viene visto per le strade cittadine.

Altre novità rispetto alla divisa classica sono lo sponsor, che rimane Evonik come in passato, ed il colletto che è un semplice girocollo nero con un bottone giallo.

Pantaloncini e calzini invece resteranno gli stessi della divisa utilizzata in campionato.

Cosa ne pensate del lavoro di Puma e dell’ispirazione al Dortmunder-U?